Igor Štimac osvojio Superkup sa Zrinjskim u dramatičnoj utakmici

Nogometaši Zrinjskog osvojili su Superkup Bosne i Hercegovine nakon napetog dvoboja protiv Sarajeva u srijedu, koji je odlučen izvođenjem jedanaesteraca. Nakon što su oba tima završila regularni dio utakmice bez pogodaka, pobjednik je morao biti odlučen s bijele točke. Ovo je prvi trofej za trenera Igora Štimca od kako je preuzeo klupu Zrinjski u kolovozu prošle godine, a njegov protivnik na klupi bio je Mario Cvitanović iz Sarajeva.

Tijekom utakmice mreže su mirovale, a najbliže golu bila su oba tima. Gosti su imali prvu priliku u 4. minuti kada je Elezi pucao, no lopta je od igrača Zrinjskog pogodila gredu. Domaći su uzvratili u 16. minuti kroz pokušaj Abramovića, čiji udarac obranio vratar Banić. Sarajevo je imalo šansu u 22. minuti kada je Menalo pokušao, ali je njegov udarac otišao pored gola. Do kraja prvog poluvremena, još je Ljajić u 38. minuti iz slobodnog udarca pogodio živi zid, a rezultat je bio 0-0.

U drugom dijelu nije bilo mnogo uzbuđenja. U 59. minuti Vranjković je centrirao, a Ćuže je glavom pucao neprecizno. Zrinjski je mogao do pogotka u 65. minuti, ali Banić je obranio udarac Lagumdžije. Sarajevo je također imalo dobru priliku u 78. minuti kada je Bralić, nakon Ljajićevog ubačaja, promašio loptu ramenom umjesto glavom. Kako rezultat nije bio promijenjen do kraja regularnog dijela, pristupilo se izvođenju jedanaesteraca.

U izvođenju penala, Zrinjski je slavio s 3-1. Ključnu ulogu odigrao je vratar Zrinjskog, Goran Karačić, koji je obranio udarce Braliću i Menalu. Za Zrinjski, pogodili su Bilbija, Ilić, Mamić i Lagumdžija, dok je jedini pogodak za Sarajevo postigao Ristovski.

