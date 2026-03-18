PRVI TROFEJ

Igor Štimac osvojio Superkup sa Zrinjskim u dramatičnoj utakmici

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Zrinjski slavi Superkup Bosne i Hercegovine

18.3.2026.
21:12
Silvijo Maksan
Denis Kapetanovic/PIXSELL
Nogometaši Zrinjskog osvojili su Superkup Bosne i Hercegovine nakon napetog dvoboja protiv Sarajeva u srijedu, koji je odlučen izvođenjem jedanaesteraca. Nakon što su oba tima završila regularni dio utakmice bez pogodaka, pobjednik je morao biti odlučen s bijele točke. Ovo je prvi trofej za trenera Igora Štimca od kako je preuzeo klupu Zrinjski u kolovozu prošle godine, a njegov protivnik na klupi bio je Mario Cvitanović iz Sarajeva. 

Tijekom utakmice mreže su mirovale, a najbliže golu bila su oba tima. Gosti su imali prvu priliku u 4. minuti kada je Elezi pucao, no lopta je od igrača Zrinjskog pogodila gredu. Domaći su uzvratili u 16. minuti kroz pokušaj Abramovića, čiji udarac obranio vratar Banić. Sarajevo je imalo šansu u 22. minuti kada je Menalo pokušao, ali je njegov udarac otišao pored gola. Do kraja prvog poluvremena, još je Ljajić u 38. minuti iz slobodnog udarca pogodio živi zid, a rezultat je bio 0-0.

U drugom dijelu nije bilo mnogo uzbuđenja. U 59. minuti Vranjković je centrirao, a Ćuže je glavom pucao neprecizno. Zrinjski je mogao do pogotka u 65. minuti, ali Banić je obranio udarac Lagumdžije. Sarajevo je također imalo dobru priliku u 78. minuti kada je Bralić, nakon Ljajićevog ubačaja, promašio loptu ramenom umjesto glavom. Kako rezultat nije bio promijenjen do kraja regularnog dijela, pristupilo se izvođenju jedanaesteraca.

U izvođenju penala, Zrinjski je slavio s 3-1. Ključnu ulogu odigrao je vratar Zrinjskog, Goran Karačić, koji je obranio udarce Braliću i Menalu. Za Zrinjski, pogodili su Bilbija, Ilić, Mamić i Lagumdžija, dok je jedini pogodak za Sarajevo postigao Ristovski.

HŠk ZrinjskiIgor štimacSuperkupSarajevo
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
