Hrvati bjesne zbog računa u kafićima: 'Pohlepa je to, nema pomoći'

Cijene kave na burzama padaju već mjesecima, ali u kafićima i trgovinama plaćamo je jednako. Proizvođači, svjesni nižih cijena sirovine, upozoravaju na rast ostalih troškova.

"Nitko ne priča o shippingu koji raste! Kako će doći ta kava npr. iz Vijetnama ako je Hormuz zatvoren? To košta, treba vam dodatni brod osiguranja, tko to plaća? Ja to plaćam! Krajnji kupac plaća moju cijenu – ali on ne zna sve te dijelove između", poručio je za RTL Danas proizvođač kave Nik Oroši.

Prema podacima Trading Economicsa, cijena Arabice pala je za više od 20 posto. Na svjetskim burzama trenutačno se prodaje za oko šest dolara po kilogramu, što je najniža cijena od studenoga 2024. godine.

Čitatelji rekli svoje

Čitatelje portala Net.hr na našem Facebook profilu pitali smo koliko su spremni platiti kavu u kafiću. Objava je prikupila više od 230 komentara, a sudeći prema reakcijama, mnogi su ugostiteljima odlučili u potpunosti okrenuti leđa i omiljeni napitak preseliti u vlastita četiri zida.

"Nemam potrebu piti kavu po kafićima niti se naslikavati. Najdraža mi je kava u pidžami, u miru, bez buke, kod kuće", komentirala je jedna čitateljica, dok druga kratko dodaje da je pije isključivo kod kuće. Slično razmišlja još jedna čitateljica koja objašnjava svoj ritual: "Ne pijem kavu po kafićima. Skuham si ujutro, popijem i to je za cijeli dan."

Oni koji ipak vole popiti kavu u kafiću, smatraju da su trenutačne cijene potpuno nerealne i pretjerane, pa su ponudili i svoje viđenje "fer cijene".

"Trebali bismo kavu u kafićima plaćati 1 euro jer su 2 eura previše", smatra jedan čitatelj, dok drugi nudi nešto fleksibilniju računicu: "Kava u kafiću ponekad s ugodnim društvom nije naodmet, ali ne treba pretjerivati s cijenom. 1,60 eura bi bila maksimalna cijena za šalicu espressa, više od toga je pretjerano."

Dio građana odlučio se poigrati i matematikom te izračunati stvarnu ugostiteljsku maržu, optužujući vlasnike lokala za čistu pohlepu.

"Cijena jednog kilograma espresso kave je oko 20 eura, a iz nje se dobije otprilike 160 kava... Prema tome, espresso bi trebao koštati 0,80 eura", izračunao je jedan od komentatora, dok je drugi zaključio kako prostor za pojeftinjenje realno postoji, ali do njega nikada neće doći: "Nikad je nećemo plaćati manje. Sve sad da padne i na 5 eura po kilogramu na burzi, naši ugostitelji bi kukali da se ne isplati i da gube. Pohlepa je to, tu nema pomoći."