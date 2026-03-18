Barcelona ponizila Newcastle u spektaklu s devet golova i projurila u četvrtfinale Lige prvaka

Nogometaši Barcelone izborili su plasman u četvrtfinale Lige prvaka nakon što su u uzvratnom dvoboju osmine finala porazili Newcastle United sa 7-2 nakon što je prvi susret završio 1-1.

Bila je to fantastična predstava Barcelone, posebno Brazilca Raphinhe koji je zabio dva gola, dva puta je asistirao, izborio je kazneni udarac, te imao "predasistenciju" kod još jednog gola.

Katalonci su poveli već u šestoj minuti golom Raphinhe. Lamine Yamal se na sredini terena riješio čuvara, povukao kontru uposlivši dijagonalno Fermina, koji je produžio do Raphinhe, a Brazilac mirno završio akciju golom.

Radost domaćina kratko je trajala, Newcastle je izjednačio već u 15. minuti. Bila je to brza akcija gostiju, Lewis Hall je probio po lijevom krilu uposlivši u sredini Anthonyja Elangu koji je izašao sam ispred Joana Garciju pogodivši za 1-1.

Barca se vratila u vodstvo u 18. minuti. Raphinha je ubacio iz slobodnog udarca, Martin spustio glavom, a Bernal iz blizine zabio prvijenac u Ligi prvaka. Međutim, "Svrake" se nisu predavale. U 28. minuti Elanga je još jednom izjednačio.

Yamal je želio petom uposliti svog suigrača, no dodao je loptu u noge Hallu, koji je odmah proigrao Harveyja Barnesa, a ovaj ubacio na drugu stativu do Elangе kojem nije bilo teško pogoditi za 2-2.

U završnici fantastičnog prvog poluvremena Barcelona je stigla i do treće prednosti. Trippier je u trećoj minuti nadoknade oborio Raphinhu, Fracuz Francois Letexier nije pokazao na bijelu točku, međutim nakon VAR provjere promijenio je svoju odluku. Raphinha je uzeo loptu, ali ju je pružio Yamalu koji je pucao i pogodio za svoje peti gol ove sezone u Ligi prvaka.

Kiša golova u nastavku

Golijada se nastavila u 51. minuti novim golom španjolskog velikana. Ponovo je važnu ulogu imao Raphinha uposlivši fantastičnom loptom Fermina Lopeza koji izašao ispred Aarona Ramsdalea zabivši za 4-2. Pet minuta kasnije Raphinha je ubacio iz kornera, a Robert Lewandowski zatresao mrežu za ogromnih 5-2.

Poljski napadač je u 61. minuti zabio i šesti gol nakon Yamalova dodavanja, da bi u 72. minutu Raphina zaključio priču za onačnih 7-2.

Barcelona će u četvrtfinlu igrati protiv boljeg iz susreta Atletico Madrida i Tottenhema. U prvom susretu Španjolci su pred svojim navijačima pobijedili sa 5-2.

Večeras se još sastaju Bayern - Atalanta (6-1), te Liverpool - Galatasaray (0-1).

U utorak su plasman u četvrtfinale izborili Sporting, Arsenal, Real Madrid i PSG.

