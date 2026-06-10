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Ugledni portal donio vijesti o Gvardiolu: Odlučio je gdje će igrati

Ugledni portal donio vijesti o Gvardiolu: Odlučio je gdje će igrati
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Podsjetimo, Gvardiolu trenutačni ugovor sa Cityjem vrijedi do ljeta 2028.

10.6.2026.
15:18
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
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Joško Gvardiol trebao bi potpisati novi dugogodišnji ugovor s Manchester Cityjem, piše The Athletic. Ugledni sportski portal piše kako je Gvardiol zadovoljan u Manchesteru i trebao bi ostati unatoč ponudama drugih klubova.

"Razmatrao je svoje mogućnosti u vrijeme kada mu City nudi novi ugovor, ali interes je pokazao i Bayern München. Najnovije naznake govore da će potpisati novi ugovor i ostati u Manchesteru, budući da se snašao u gradu i klubu", piše Athletic. 

Podsjetimo, Gvardiolu trenutačni ugovor sa Cityjem vrijedi do ljeta 2028. Pisalo se o interesu Barcelone, Bayerna i Real Madrida, ali čini se da je Gvardiol ipak odlučio ostati u Cityju. Po Transfermarktu Gvardiol vrijedi 70 milijuna eura, a bilo je izvjesno da bi City ovoga ljeta tražio i više od toga. 

U Manchester Cityju Gvardiol je u tri sezone upisao 122 nastupa, zabio je 13 golova i zabilježio 10 asistencija. Veliki dio druge polovice ove sezone propustio je zbog ozljede, ali sada je spreman voditi Hrvatsku do novog velikog uspjeha na Svjetskom prvenstvu.

Joško GvardiolSvjetsko Prvenstvo 2026.Manchester CityHrvatska Nogometna Reprezentacija
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