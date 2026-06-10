Ugledni portal donio vijesti o Gvardiolu: Odlučio je gdje će igrati

Joško Gvardiol trebao bi potpisati novi dugogodišnji ugovor s Manchester Cityjem, piše The Athletic. Ugledni sportski portal piše kako je Gvardiol zadovoljan u Manchesteru i trebao bi ostati unatoč ponudama drugih klubova.

"Razmatrao je svoje mogućnosti u vrijeme kada mu City nudi novi ugovor, ali interes je pokazao i Bayern München. Najnovije naznake govore da će potpisati novi ugovor i ostati u Manchesteru, budući da se snašao u gradu i klubu", piše Athletic.

Podsjetimo, Gvardiolu trenutačni ugovor sa Cityjem vrijedi do ljeta 2028. Pisalo se o interesu Barcelone, Bayerna i Real Madrida, ali čini se da je Gvardiol ipak odlučio ostati u Cityju. Po Transfermarktu Gvardiol vrijedi 70 milijuna eura, a bilo je izvjesno da bi City ovoga ljeta tražio i više od toga.

U Manchester Cityju Gvardiol je u tri sezone upisao 122 nastupa, zabio je 13 golova i zabilježio 10 asistencija. Veliki dio druge polovice ove sezone propustio je zbog ozljede, ali sada je spreman voditi Hrvatsku do novog velikog uspjeha na Svjetskom prvenstvu.