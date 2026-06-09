Vratolomije Joška Gvardiola: 'Ovo je najbolja stvar koju sam napravio u životu'

Hrvatski nogometni reprezentativac i branič Manchester Cityja, Joško Gvardiol, navikao je publiku na majstorije na travnjaku, no svojom posljednjom objavom na Instagramu pokazao je da se jednako dobro snalazi i visoko iznad zemlje. Gvardiol je na spektakularan način objavio novo partnerstvo s energetskim pićem, i to sudjelovanjem u akrobatskom letu koji je njegove pratitelje ostavio bez daha.

Adrenalinska avantura s svjetskim prvakom

Video započinje prizorima s aerodroma, gdje se Gvardiol priprema za let života. Dok oblači sigurnosne pojaseve i ispija Red Bull, na njegovom se licu miješaju uzbuđenje i nervoza. Pored njega je Martin Šonka, proslavljeni češki pilot i bivši svjetski prvak natjecanja Red Bull Air Race, koji ga uvodi u svijet akrobatskog letenja. Ubrzo nakon polijetanja, mali dvosjed kreće u niz nevjerojatnih manevara - od vertikalnih uspona koji prkose gravitaciji, preko brzih okreta do letenja naopako, ostavljajući bijeli trag dima na plavom nebu.

Kamere u kokpitu zabilježile su svaku Gvardiolovu reakciju, od nervoznog smiješka do glasnog smijeha i čistog ushićenja. "Nebo postaje prečac, a ne granica", napisao je branič u opisu objave, potvrdivši da je postao dio Red Bull obitelji. U šaljivom se tonu zahvalio pilotu Šonki na "nježnim manevrima... baš kao što je i obećao". Doživljaj najbolje sažima njegova izjava na kraju videa, kada nakon slijetanja poručuje: "Ovo je najbolja stvar koju sam ikad napravio u životu". Oduševljenje nisu krili ni pratitelji, koji su komentirali s porukama poput "Svaka čast" i "Kakav luđak".

Strateški potez u jeku karijere

Sponzorstva s vrhunskim sportašima često se objavljuju nakon velikih natjecanja, kao što je nedavno završeni Euro 2024 na kojem je Joško igrao u sve tri utakmice grupne faze za Hrvatsku. Partnerstvo se savršeno uklapa u Red Bullovu prepoznatljivu strategiju, koja se temelji na suradnji sa sportašima iz svijeta adrenalinskih i ekstremnih sportova. Za Gvardiola, ovo partnerstvo dolazi u ključnom trenutku karijere. Nakon što je potpisao za Manchester City u transferu vrijednom gotovo 90 milijuna eura, čime je postao jedan od najskupljih braniča u povijesti, u prvoj je sezoni osvojio Premier ligu, UEFA Superkup i FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo. Nedavno se uspješno oporavio od loma noge i usred je pregovora o produljenju ugovora, što potvrđuje njegov status jedne od najvećih zvijezda svjetskog nogometa.