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Perišić cijelu noć nije spavao zbog požara u Omišu: Poslao snažnu poruku vatrogascima

Perišić cijelu noć nije spavao zbog požara u Omišu: Poslao snažnu poruku vatrogascima
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Foto: Pro Shots Photo Agency/Sipa USA/Profimedia

Na Instagramu je dijelio važne informacije o prihvatu evakuiranih građana

14.8.2026.
7:49
Sportski.net
Pro Shots Photo Agency/Sipa USA/Profimedia
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Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić pružio je podršku vatrogascima koji se bore s velikim požarom na području Omiša. Vatra, koja je buknula u četvrtak navečer, zahvatila je šire omiško područje, a Perišić, koji je rođen upravo u Omišu, noć je proveo budan.

Perišić cijelu noć nije spavao zbog požara u Omišu: Poslao snažnu poruku vatrogascima
Foto: Instagram

Na Instagramu je dijelio važne informacije o prihvatu evakuiranih građana, ali i poslao snažnu poruku podrške vatrogascima koji se bore s vatrenom stihijom.

„Sveti Florijane, zaštitniče od vatre, moli za nas. Zaštiti nas od požara, nesreća i svake pogibelji. Čuvaj naše domove, obitelji i sva mjesta gdje ljudi žive i rade. Posebno budi uz vatrogasce i sve one koji riskiraju svoje živote kako bi spasili druge“, poručio je Perišić.

Ivan PerišićOmiš
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