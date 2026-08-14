Perišić cijelu noć nije spavao zbog požara u Omišu: Poslao snažnu poruku vatrogascima

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić pružio je podršku vatrogascima koji se bore s velikim požarom na području Omiša. Vatra, koja je buknula u četvrtak navečer, zahvatila je šire omiško područje, a Perišić, koji je rođen upravo u Omišu, noć je proveo budan.

Foto: Instagram

Na Instagramu je dijelio važne informacije o prihvatu evakuiranih građana, ali i poslao snažnu poruku podrške vatrogascima koji se bore s vatrenom stihijom.

„Sveti Florijane, zaštitniče od vatre, moli za nas. Zaštiti nas od požara, nesreća i svake pogibelji. Čuvaj naše domove, obitelji i sva mjesta gdje ljudi žive i rade. Posebno budi uz vatrogasce i sve one koji riskiraju svoje živote kako bi spasili druge“, poručio je Perišić.