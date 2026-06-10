Domaći dres Hrvatske stavili su na posljednje mjesto: Pogledajte kako je prošao gostujući

The Athletic, jedan od najuglednijih sportskih medija, objavio je ljestvicu dresova svih 48 reprezentacija na Svjetskom prvenstvu.

Domaći dres Hrvatske s "Crveno-bijelim kockicama" stavili su na posljednje mjesto svih domaćih dresova na SP-u. Američki medij smatra da je Nike ovoga puta promašio s prepoznatljivim hrvatskim kockicama. Posebno su kritizirali njihov izgled i bijeli detalj na sredini dresa, koji su opisali kao neuspjelo dizajnersko rješenje.

Sada su izbacili i listu gostujućih dresova, a niti tu se hrvatski dres, ovaj puta plavi, nije dobro proveo. Athletic ga je stavio na 42. do 48. pozicija.

"Ovo je isti dizajn kao i užasan domaći dres Hrvatske, samo u dvije nijanse plave - ali, iz nekog razloga, osjeća se bolje. Možda ne aktivno dobro, ali bolje. Možda je to zato što se u plavoj boji jednostavno osjeća kao umjereno loš dizajn, a manje kao oskvrnuće poznatog klasika kao što to čini petljanje s klasičnom hrvatskom crveno-bijelom šahovnicom. U redu je. Nije aktivno dobro, ali nije ni tako loše kao domaći dres", kaže Athletic.

Iza hrvatskog gostujućeg dresa ostali su Kanada, Katar, Portugal, Norveška, Haiti i Švicarska. Najboljim gostujućim dresom proglasili su onaj Curacaa, bosanskohercegovački bijeli dres završio je na 39. mjestu.