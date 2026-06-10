Sprema se spektakl na otvaranju SP-a, a iza svega stoji Hrvat

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine započet će na doista spektakularan način, ne s jednom, već s tri svečane ceremonije otvaranja. Po prvi put u povijesti, turnir koji zajednički organiziraju Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada imat će svečanost u svakoj od zemalja domaćina, slaveći tako jedinstvo i kulturnu raznolikost najvećeg Mundijala do sada, koji će ugostiti 48 reprezentacija i ponuditi rekordne 104 utakmice.

Trilogija svečanosti, kako ju je nazvala FIFA, započinje 11. lipnja u Mexico Cityju, a nastavlja se dan kasnije u Torontu i Los Angelesu. Svaki događaj osmišljen je kako bi prikazao individualnost svake nacije, ali i zajedništvo koje definira ovaj turnir.

Kreativnu viziju potpisuje Marco Balich, proslavljeni producent poznat po radu na otvaranjima Olimpijskih igara. Marco je hrvatskih korijena, točnije, njegova obitelj vuče korijene iz Splita, ali tamo još negdje iz 19. stoljeća, a rođen je u Veneciji. Sve tri ceremonije povezane su zajedničkom kreativnom niti koja reinterpretira kultni trofej Svjetskog prvenstva kroz prizmu kulture svake zemlje domaćina. U Meksiku će taj koncept biti oživljen kroz tradicionalnu umjetnost "papel picado", u Kanadi kroz ideju "kulturnog mozaika" koji simbolizira raznolikost nacije, dok će SAD predstaviti svoju viziju kroz, kako je Balich opisao, "super sjajni, užareni pehar".

Foto: IPA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

"Ove ceremonije spojit će glazbu, kulturu i nogomet na način koji odražava i individualnost svake nacije i jedinstvo koje definira ovaj turnir", izjavio je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, naglasivši kako je to "moćan način za početak istinski globalne proslave".

Prva i glavna svečanost održat će se 11. lipnja na legendarnom stadionu Azteca u Mexico Cityju, 90 minuta prije početka uvodne utakmice između domaćina Meksika i Južnoafričke Republike. Time će Azteca ući u povijest kao prvi stadion koji je bio domaćin otvaranja triju različitih Svjetskih prvenstava, nakon 1970. i 1986. godine. Upravo na tom travnjaku Pelé je podigao svoj treći trofej, a Diego Maradona svijetu pokazao "Božju ruku" i postigao "Gol stoljeća".

Brojne glazbene zvijezde u tri grada

Meksička svečanost bit će raskošna proslava latinoameričke kulture. Glavne zvijezde glazbenog programa su kolumbijska superzvijezda Shakira i nigerijski glazbenik Burna Boy, koji će izvesti službenu pjesmu prvenstva "Dai Dai". Shakiri ovo nije prvi put da je dio glazbene povijesti Mundijala, nakon nezaboravnog hita "Waka Waka" iz 2010. godine. Popis izvođača upotpunjuju velika imena poput J Balvina, rock legendi Maná, Alejandra Fernándeza i južnoafričke pjevačice Tyle. Očekuje se da će program trajati nešto više od 16 minuta. Zbog važnosti događaja, 11. lipnja proglašen je praznikom u Mexico Cityju, škole neće raditi, a poslodavcima je preporučeno da omoguće rad od kuće.

Dan kasnije, 12. lipnja, slavlje se seli na sjever. U Torontu će, uoči povijesne prve utakmice kanadske reprezentacije na domaćem tlu na SP-u protiv Bosne i Hercegovine, nastupiti kanadske glazbene ikone Michael Bublé i Alanis Morissette, uz Alessiju Caru i Jessie Reyez. Samo nekoliko sati nakon toga, trilogija će biti zaokružena u Los Angelesu na velebnom SoFi stadionu, gdje će prije utakmice SAD-a i Paragvaja pozornicu preuzeti globalna pop zvijezda Katy Perry, reper Future i brazilska pjevačica Anitta.

Procjenjuje se da će tri ceremonije uživo pratiti oko 200.000 gledatelja na stadionima, dok će se globalna televizijska publika mjeriti u stotinama milijuna.