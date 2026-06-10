Čeka ih pakao zbog SAD-a: Za utakmice SP-a moraju prijeći drugu najprometniju granicu na svijetu

Iranska nogometna reprezentacija stigla je u Tijuanu, meksički grad na samoj granici sa Sjedinjenim Državama, gdje će sada boraviti tijekom cijelog Svjetskog prvenstva 2026. godine. Iako sve tri utakmice grupne faze igraju na američkom tlu, momčad je prisiljena na jedinstven i logistički kompliciran aranžman zbog rata, dubokih političkih tenzija i diplomatske bitke oko viza koja je zasjenila sportski događaj.

Prvotni plan bio je potpuno drugačiji. Iranska ekspedicija trebala je biti smještena u sportskom kompleksu Kino u Tucsonu, u Arizoni. Međutim, zbog neizvjesnosti uzrokovane ratom na Bliskom istoku, u koji su uključeni SAD i Izrael protiv Irana, te ozbiljnih sigurnosnih zabrinutosti, taj je plan napušten.

Pakao s vizama

Odluka je uslijedila nakon što su američke vlasti, po riječima meksičke predsjednice Claudije Sheinbaum, odbile ugostiti iransku momčad tijekom turnira. "Nemamo razloga uskratiti im mogućnost boravka u Meksiku", poručila je Sheinbaum, potvrđujući da je FIFA pristupila njezinoj vladi s molbom za pomoć.

Prava drama odvijala se oko izdavanja američkih viza. Iako su svi igrači na koncu dobili dozvole, i to samo deset dana prije prve utakmice, čak petnaest članova delegacije je odbijeno. Među njima su, prema iranskim medijima, i ključni ljudi saveza, uključujući samog predsjednika Taja, njegovog zamjenika i direktora za medije. Iransko veleposlanstvo u Turskoj, gdje je reprezentacija provela tri tjedna na pripremama, optužilo je SAD za "politički pristrano miješanje u sport u najgorem obliku".

Putovanje - Utakmica - Putovanje

Američki dužnosnici odgovorili su da su vize izdane za sve igrače i "nužno pomoćno osoblje", ali su dodali da Iranu neće biti dopušteno "zloupotrijebiti sustav za krijumčarenje terorista u Sjedinjene Države pod lažnim izlikama". Tajnik Marco Rubio ranije je izjavio da problem nisu igrači, već "neki drugi ljudi koje bi željeli povesti", aludirajući na moguće veze s Islamskom revolucionarnom gardom, koju SAD smatra terorističkom organizacijom. Nekoliko iranskih reprezentativaca odslužilo je obvezni vojni rok upravo u toj postrojbi.

Iranska reprezentacija tako je smještena u Tijuani, gdje koristi trening centar prvoligaškog kluba Xolos. Meksički dužnosnici dočekali su ih srdačno. "Tijuana je otvoren, prijateljski i gostoljubiv grad", poručili su iz kluba. No, logistika ostaje golem izazov. Momčad će morati putovati u SAD i natrag za svaku od tri utakmice. Prva je na rasporedu 15. lipnja protiv Novog Zelanda u Inglewoodu u Kaliforniji. Šest dana kasnije, na istom mjestu igraju protiv Belgije, a 26. lipnja u Seattleu protiv Egipta. Inicijalno je postojala bojazan, potaknuta izjavom iranskog veleposlanika u Meksiku, da će momčad morati ući i napustiti SAD na sam dan utakmice.

To bi prekršilo pravila FIFA-e koja nalažu da izbornik mora održati konferenciju za medije dan ranije u gradu domaćinu. Glasnogovornik momčadi kasnije je pojasnio da su vize višestruke i da će za prvu utakmicu stići dan ranije, a za preostale dvije čak dva dana prije, što su američke vlasti na kraju i potvrdile, smirivši situaciju. Unatoč tome, ovo je prvi put u povijesti da je jedna zemlja domaćin Svjetskog prvenstva ugostila reprezentaciju zemlje s kojom je u ratnom stanju.

Čeka ih druga najprometnija granica svijeta

Još jedna zanimljiva stvar je granica Tijuana-San Diego koju će iranska reprezentacija prelaziti kako bi stigli do Inglewooda u kojem igraju utakmice prva dva kola. Taj granični prijelaz drugi je najprometniji na svijetu prema podacima s interneta što će predstavljati dodatni izazov za Melli. Put autobusom od Tijuane do Inglewooda je oko četiri sata, ali granični prijelaz bi mogao biti problem posebice nakon svih ovih peripetija na relaciji SAD-Iran.

Iranci će možda imati priliku osvetiti se SAD-u na terenu. Naime, drugoplasirana momčad iz skupine D (gdje je SAD) u šesnaestini finala igrat će protiv drugoplasirane momčadi grupe G (gdje je Iran). Šansa da će i SAD i Iran završiti na drugom mjestu u svojoj skupini nisu velike, ali itekako postoje.