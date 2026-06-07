Predstavljamo skupinu G: 'Politički nabijena grupa'

Ždrijeb Svjetskog prvenstva 2026. godine spojio je u skupinu G četiri reprezentacije s potpuno različitim pričama i ambicijama.

Na papiru, Belgija je izraziti favorit. No, ovo natjecanje za njihovu slavnu generaciju predstavlja posljednju priliku za iskupljenje. S druge strane, Egipat predvođen jednim od najvećih igrača današnjice, Mohamedom Salahom, traži povijesni iskorak. Iranci dolaze kao uvijek neugodan i čvrst protivnik, dok Novi Zeland, kao predstavnik Oceanije, sanja o iznenađenju koje bi odjeknulo svijetom. Utakmice će se igrati na atraktivnim lokacijama Zapadne obale, u Seattleu, Los Angelesu i Vancouveru, a osim nogometnih, ova skupina donosi i neočekivane geopolitičke tenzije.

Ostatci 'zlatne generacije'

Kad se spomene belgijska reprezentacija, prva asocijacija je "zlatna generacija". Igrači poput Kevina De Bruynea, Romelua Lukakua i Thibauta Courtoisa godinama su bili u samom vrhu svjetskog nogometa, no s reprezentacijom nikada nisu osvojili veliki trofej. Bronca iz Rusije 2018. godine ostaje njihov najveći uspjeh, dok je ispadanje u skupini na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. bilo bolno otrežnjenje. Sada, pod vodstvom izbornika Rudija Garcije, "Crveni vragovi" dolaze na, po svemu sudeći, posljednji ples ove generacije.

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Garcia preferira formaciju 4-2-3-1 koja napadački potencijal stavlja u prvi plan. Ključ uspjeha leži u dinamici krilnih igrača i bekova. Jérémy Doku, krilo Manchester Cityja, sa svojom nevjerojatnom brzinom i vještinom driblinga predstavlja stalnu prijetnju, dok bekovi poput Thomasa Meuniera i Timothyja Castagnea imaju zadatak stvarati višak kroz utrčavanja i otvarati prostor za Dokua ili Leandra Trossarda. U srcu veznog reda, mozak operacije i dalje je nenadmašni De Bruyne, čija vizija i precizni pasovi mogu slomiti svaku obranu.

Iako se Lukaku često mučio s ozljedama, njegova fizička dominacija u kaznenom prostoru ostaje oružje kojeg se pribojavaju svi protivnici. No, belgijska moć ima i svoje naličje. Visoko postavljena obrana i agresivan presing često ostavljaju prostor za brze protunapade, što je slabost koju su suparnici znali iskorištavati. Također, obrana prekida pokazala se kao "Ahilova peta" u nekoliko ključnih utakmica kvalifikacija. Stoga, dok je napad i dalje svjetske klase, pitanje je može li obrana izdržati pritisak i osigurati generaciji na odlasku oproštaj kakav zaslužuje.

Egipat i njegov faraon

Za Egipat, ovo Svjetsko prvenstvo ima posebno značenje. Njihov najbolji igrač u povijesti, Mohamed Salah, sada ima 33 godine i ovo mu je vjerojatno posljednja prilika da ostavi dubok trag na najvećoj pozornici. Jedan od najboljih napadača Premier lige svih vremena i ikona Liverpoola, Salah je za "Faraone" više od igrača; on je simbol nade. Na prvenstvu u Rusiji 2018. postigao je oba pogotka za svoju reprezentaciju, no Egipat je natjecanje završio s tri poraza. Sada se nadaju drugačijem ishodu.

Izbornik Hossam Hassan svjestan je snage, ali i ograničenja svoje momčadi. Egipat će se najvjerojatnije oslanjati na čvrstu obrambenu formaciju 5-4-1, s ciljem da se suparniku maksimalno suzi prostor. Plan je jasan: oduzeti loptu i kroz brzu tranziciju uposliti ubojiti napadački dvojac.

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Uz Salaha, ključna figura u napadu je Omar Marmoush, igrač Eintracht Frankfurta, čija brzina i energija savršeno nadopunjuju Salahovu klasu. Upravo će otvarajuća utakmica protiv Belgije u Seattleu biti pravi test za obje momčadi i s pravom nosi epitet derbija skupine. Bit će to izravan sraz dviju filozofija: belgijskog napadačkog talenta protiv egipatske obrambene discipline i nade da će jedna kontra, jedan bljesak genijalnosti Mohameda Salaha, biti dovoljan za pobjedu. Za Egipat, plasman u nokaut fazu bio bi povijesni uspjeh.

Umalo nisu ni došli

Iako na papiru nisu favoriti, Iran je momčad koju se nikako ne smije podcijeniti. Redoviti je sudionik svjetskih prvenstava, poznat po svojoj borbenosti, taktičkoj disciplini i nevjerojatnoj otpornosti. Iako nikada nisu prošli grupnu fazu, u šest dosadašnjih nastupa uvijek su bili tvrd orah za svakog protivnika. Izbornik Amir Ghalenoei ne odstupa od pragmatičnog pristupa: čvrst obrambeni blok i brzi izlasci u kontranapade.

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Glavna napadačka zvijezda je Mehdi Taremi, iskusni napadač koji je nositelj igre i najbolji strijelac. Uz njega, okosnicu momčadi čine veterani poput kapetana Ehsana Hajsafija, koji svojim iskustvom donose potrebnu mirnoću.

Najveći izazov Irana će svakako biti putovanja iz kampa u Meksiku do SAD-a, potez na koji su bili prisiljeni nakon napada SAD-a na njihovu zemlju. Zbog njega je čak i sam nastup Irana na ovogodišnjem prvenstvu bio upitan

Autsajderi

S druge strane, Novi Zeland u Ameriku stiže kao najniže rangirana reprezentacija u skupini, s etiketom potpunog autsajdera. Ipak, "All Whites" su pod vodstvom engleskog stručnjaka Darrena Bazeleyja pokazali značajan napredak. Iako je njihov stil temeljen na posjedu lopte dominantan protiv slabijih pacifičkih nacija, protiv jačih suparnika pokazali su sposobnost prilagodbe.

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Njihova najveća snaga leži u prekidima i centaršutevima na kapetana Chrisa Wooda. Visoki napadač Nottingham Foresta prava je prijetnja u zraku i glavna meta svih napada. Uz njega, vrijedi izdvojiti Elija Justa, ofenzivnog veznjaka koji je proglašen najboljim igračem škotskog Motherwella, te samozatajnog Joea Bella, motora momčadi u veznom redu. Iako će im nedostajati masovna podrška s tribina, najvjernija navijačka skupina "The Flying Kiwis" obećava da će njihov glas biti glasan i da dolaze pokazati svijetu da Novi Zeland nije samo ragbijaška zemlja.

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Novi format natjecanja s 48 momčadi, gdje dalje prolaze prve dvije ekipe iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih, daje priliku svima. Belgija je, unatoč svojim slabostima, i dalje glavni favorit za osvajanje prvog mjesta. Ključna bitka vodit će se za drugo mjesto, a vjerojatno i za poziciju jednog od najboljih trećeplasiranih. Dvoboj Egipta i Irana u posljednjem kolu mogao bi izravno odlučivati o putniku u nokaut fazu. Ne treba otpisati ni Novi Zeland. Njihova prva utakmica protiv Irana bit će ključna. Pobjeda bi im dala krila i potpuno zakomplicirala situaciju u skupini, dok bi ih poraz vjerojatno izbacio iz svih kombinacija.

Tenzije skupine su pojačane zbog odluke FIFA-e da utakmica između Egipta i Irana bude brendirana kao "Pride Match", u sklopu lokalne proslave "mjeseca ponosa", kao i činjenica da se skupina G križa sa skupinom D u kojoj je SAD.