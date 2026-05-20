Salah iznenadio cijeli svijet: Evo gdje nastavlja karijeru
Salah na kraju sezone odlazi iz Liverpoola
Mohamed Salah (33), legendarni napadač Liverpoola i treći najbolji strijelac u povijesti tog kluba, na kraju sezone napušta Anfield i karijeru će nastaviti u prilično neočekivanom klubu - turskom Fenerbahčeu.
Salahu ugovor s Liverpoolom istječe u ljeto 2027., ali klub ga je navodno iz zahvalnosti za sve što je učinio spreman pustiti godinu dana ranije.
Prema izvještajima koje je prvi objavio turski medij A Spor, Salah je dao zeleno svjetlo za trogodišnji ugovor vrijedan čak 60 milijuna eura, odnosno 20 milijuna po sezoni. Ako se realizira, to će biti jedan od najvećih ugovora u povijesti turskog nogometa.
Glavni razlog Salahovog odlaska navodno je zasićenje nakon devet godina u Liverpoolu i sukob s trenerom Arneom Slotom.
Salah, treći najbolji strijelac Liverpoola svih vremena, postigao je 12 golova i devet asistencija u svim natjecanjima ove sezone.