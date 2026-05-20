FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŠKO ZA POVJEROVATI /

Salah iznenadio cijeli svijet: Evo gdje nastavlja karijeru

Salah iznenadio cijeli svijet: Evo gdje nastavlja karijeru
×
Foto: Jessica Hornby/imago sportfotodienst/Profimedia

Salah na kraju sezone odlazi iz Liverpoola

20.5.2026.
16:26
M.G.
Jessica Hornby/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Mohamed Salah (33), legendarni napadač Liverpoola i treći najbolji strijelac u povijesti tog kluba, na kraju sezone napušta Anfield i karijeru će nastaviti u prilično neočekivanom klubu - turskom Fenerbahčeu.

Salahu ugovor s Liverpoolom istječe u ljeto 2027., ali klub ga je navodno iz zahvalnosti za sve što je učinio spreman pustiti godinu dana ranije.

Prema izvještajima koje je prvi objavio turski medij A Spor, Salah je dao zeleno svjetlo za trogodišnji ugovor vrijedan čak 60 milijuna eura, odnosno 20 milijuna po sezoni. Ako se realizira, to će biti jedan od najvećih ugovora u povijesti turskog nogometa.

Glavni razlog Salahovog odlaska navodno je zasićenje nakon devet godina u Liverpoolu i sukob s trenerom Arneom Slotom.

Salah, treći najbolji strijelac Liverpoola svih vremena, postigao je 12 golova i devet asistencija u svim natjecanjima ove sezone.

 

Mohamed SalahFenerbahčeLiverpool
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike