Salah iznenadio cijeli svijet: Evo gdje nastavlja karijeru

Mohamed Salah (33), legendarni napadač Liverpoola i treći najbolji strijelac u povijesti tog kluba, na kraju sezone napušta Anfield i karijeru će nastaviti u prilično neočekivanom klubu - turskom Fenerbahčeu.

Salahu ugovor s Liverpoolom istječe u ljeto 2027., ali klub ga je navodno iz zahvalnosti za sve što je učinio spreman pustiti godinu dana ranije.

Prema izvještajima koje je prvi objavio turski medij A Spor, Salah je dao zeleno svjetlo za trogodišnji ugovor vrijedan čak 60 milijuna eura, odnosno 20 milijuna po sezoni. Ako se realizira, to će biti jedan od najvećih ugovora u povijesti turskog nogometa.

Initial talks have reportedly taken place, with Salah said to be open to the idea of staying in Europe rather than taking the Saudi route.



Glavni razlog Salahovog odlaska navodno je zasićenje nakon devet godina u Liverpoolu i sukob s trenerom Arneom Slotom.

Salah, treći najbolji strijelac Liverpoola svih vremena, postigao je 12 golova i devet asistencija u svim natjecanjima ove sezone.