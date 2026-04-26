Legenda Liverpoola se teško ozlijedila, upitan nastup na Svjetskom prvenstvu!?

Napadač Liverpoola Mohamed Salah propustit će ostatak sezone nakon što je ozlijedio tetivu u pobjedi 3-1 u Premier ligi protiv Crystal Palacea, rekao je u subotu direktor egipatske reprezentacije Ibrahim Hassan.

Salah, koji je najavio da će na kraju sezone napustiti aktualnog prvaka Premier lige, napustio je teren u 60. minuti.

Liverpool nije objavio nikakve novosti o Salahovom stanju. Međutim, Hassan je rekao da je 33-godišnji egipatski krilni napadač odigrao svoju posljednju utakmicu za Redse.

"Ozlijedio je tetivu i trebat će mu četiri tjedna liječenja", izjavio je Hassan za Reuters. Nakon devet sezona ispunjenih trofejima, Salahovo putovanje s Liverpoolom bliži se kraju. Tako će se Salah od navijača Liverpoola oprostiti riječima, nakon zadnje domaće utakmice u sezoni protiv Brentforda.

Liverpool ima još dvije domaće utakmice - protiv Chelseaja 9. svibnja i Brentforda 24. svibnja - te gostuje kod Manchester Uniteda 3. svibnja i kod Ville 17. svibnja.

Salah, treći najbolji strijelac Liverpoola svih vremena, postigao je 12 golova i devet asistencija u svim natjecanjima ove sezone.

Hassan je rekao da će Salah biti spreman za Svjetsko prvenstvo 2026., gdje će se Egipat u skupini G suočiti s Belgijom, Novim Zelandom i Iranom.

