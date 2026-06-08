Ministar Ćorić daje izjavu za medije o inflaciji: Danas se sastao s poduzetnicima

Cijene usluga jedan su od generatora inflacije, zajedno s cijenama energenata. Prema prvoj procjeni za svibanj, usluge su u godinu dana skuplje 7,9 posto. Hrvatska udruga poslodavaca istaknula je da je razlog tome snažna domaća potražnja.

Komentirajući to, ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da Vlada ne može utjecati na sve segmente funkcioniranja gospodarstva.

"Proces smanjenja zagrijanosti ekonomije, vidim da smo svi nekako usvojili taj izraz, je nešto što zahtjeva vrijeme, posvećenost i odgovornost svih dionika", rekao je Ćorić koji danas na ovu temu daje i izjavu za medije.

Ministar se u ponedjeljak sastao s predstavnicima Udruge Glas poduzetnika (UGP) i povezanih inicijativa, povodom najave uvođenja novih poreznih davanja za male poduzetnike, paušalne obrtnike i male obiteljske iznajmljivače.

Po završetku sastanka UGP će izvijestiti javnost o zaključcima razgovora i daljnjim koracima.

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