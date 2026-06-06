Ako propadne sastanak obrtnika i ministra financija, slijede prosvjedi? 'Ovo nije ljutnja, ovo je očaj'

Obrtnici nisu lovci u mutnom, dosta je dizanja poreza - poruka je njihovih predstavnika uoči sastanka s ministrom financija u ponedjeljak. Plan Vlade u borbi protiv inflacije je podignuti davanja dijelu obrtnika čak 80 posto od iduće godine. Ima li šanse da Vlade odustane?

Društvene mreže bruje o povećanju paušalnog poreza obrtnicima. Jer i TikTokeri, i ostali obrtnici, poput Marijane, vlasnice studija za uljepšavanje, ogorčeni su nametom koji stiže od iduće godine. Ona će, prema izračunu koji je napravila, umjesto 900 eura paušalni porez plaćati 2400 eura.

"Ovo je neopisivo velik udarac. Ovo nije ljutnja, ovo je očaj, jad. Ja da svojim klijenticama podignem cijenu s 40 na 50 eura, koje meni redovno dolaze svaka tri tjedna, na njihove plaće koje se isto neće povećati, ja nemam srca to napraviti. I onda ću ja patiti", ispričala nam je Marijana Mijošević, vlasnica studija za uljepšavanje.

Evo i konkretnih primjera: Obrtnik koji na mjesec uprihodi 2 tisuće eura, na godinu državni daje 4042 eura, a od iduće godine bi to bilo 4352 eura, odnosno 310 eura više. Obrtnik koji je pak u najvišem razredu i kojem su mjesečni prihodi 5 tisuća eura, na godinu ima davanja na poreze i doprinose 4572 eura, što bi od iduće godine trebalo biti 8325 eura, odnosno 3753 eura više.

'Mi nismo nerazumni'

Predstavnici Obrtničke komore spremni su za sastanak s ministrom financija u ponedjeljak. Imaju odgovor Vladi koja tvrdi da je kod mnogih obrtnika primijetila prikriveni nesamostalni rad. "Mogu odgovorno tvrditi da većina obrtnika nije lovac u mutnom. Ne možemo pobjeći od toga da pojedinci koriste mogućnost paušalnog oporezivanja da love u mutnom. Ali postoje načini kako te pronaći i kako ih sankcionirati", rekao nam je Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.

Nakon komore obrtnika, ministar Tomislav Ćorić primit će i udrugu Glas poduzetnika, koja je putem peticije skupila više od 35 tisuća potpisa da se povećanje zaustavi. Jer davanja rastu brže od samih plaća, tvrdi predsjednik Udruge, Bruno Samardžić: "Mi nismo nerazumni. Ako postoje situacija da se moraju neke situacije prilagoditi, mi smo otvoreni za to. Ali isključivo na način da ako se neki porezi dignu, drugi da se smanje. Dosta je povećanju poreznog opterećenja".

Samardžić dodaje da se nada da neće biti potrebe za prosvjedom, jer je optimističan oko sastanka idući tjedan. Prembijer pak ne daje odgovor na pitanje jesu li spremni odustati od podizanja paušala. Tek ponavlja da je to antiinflacijska mjera. "Mislim da smo mi stvorili sve pretpostavke da nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti", poruka je Andreja Plenkovića.

Oni koji bi morali plaćati veća davanja nadaju se da će Vlada odustati, jer sada imaju osjećaj da su ulaskom u svijet obrtništva kupili mačka u vreći.