Rama o seksu, Plenković o 'prevelikom stolu' za razgovor: Evo što se događalo na samitu u Tivtu

PROŠIRENJE EU-A? /

Hoće li Europska unija uskoro dobiti nove članice? Proširenje je glava tema samita Europske unije i zemalja zapadnog Balkana u Tivtu, u Crnoj Gori. Brojni čelnici unije koji su stizali u Tivat nisu očekivali da će ih tamo zateći i neočekivana tema o jučerašnjem incidentu s charter letom iz Srbije.

Crna Gora je naime zabranila ulazak za 87 srpskih državljana jer smatraju da predstavljaju sigurnosni rizik. Incident je komentirao i hrvatski premijer Andrej Plenković. Prije toga iznio je i hrvatska očekivanja od Crne Gore, koja je najviše napredovala u pregovorima.

"Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. To je tema koja je ključna i za koju želimo da se postigne bilateralni sporazum. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju četrnaestero nestalih koji su još uvijek koji se uvijek vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina, što je posebno važno.

Četvrto je da se riješe imovinsko pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori, gdje oni su ostali bez svoje imovine. I taj postupak i pred sudovima ide poprilično teško", kazao je Plenković.

Incident s charter letom iz Srbije

Upitan da komentira situaciju s charter letom iz Srbije, premijer je kazao da je sve jako bizarno i da u Tivtu nije bilo previše govora o tome.

"Razgovarali smo kratko. Bilo nas je puno i bilo je to s nogu. Nismo sjedili jedan kraj drugoga, onda kada sjedite malo dalje. Vrlo je teško za velikim stolom govoriti detaljnije. Razgovor je bio OK, ali to oni moraju sami objašnjavati", dodao je premijer Plenković.

Javljanje Dajane Šošić iz Tivta te izjave njemačkog premijera Merza, predsjednice Europske komisije von der Leyen te albanskog premijera Rame pogledajte u prilogu.