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POBUNA NE STAJE /

Pločica razdora? Iznajmljivači poslali upozorenje: 'Morat ćemo podići cijene'

Pločica koja hrani našu naciju ili pločica razdora? Još jedna od naših velikih podjela – možda čak i izraženija od one na ustaše i partizane – jest ona na građane koji žive od turizma i one koji žive usprkos turizmu. Jedni iznajmljuju, drugi ne.

Ovi koji ne iznajmljuju, budimo iskreni, nemaju previše empatije za svoje iznajmljivačke susjede. Zato jednoj skupini uopće nije jasno zašto su se ovi drugi toliko digli na noge zbog nove Vladine mjere kojom će im država uzeti više novca.

Više pogledajte u prilogu.

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5.6.2026.
8:35
Nikolina Radić
Paušalni PorezIznajmljivaciTuristička SezonaTuristi
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