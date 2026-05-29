Hrvatsku čeka tragedija? 'To će neminovno dovesti do povećanja cijena!'

Ministar turizma Tonči Glavina predstavio je rješenje za iznajmljivače. Naime, dio njih plaćat će veći paušalni porez. Prema antiinflacijskom paketu Vlade, minimalni paušal u najrazvijenijim turističkim sredinama, odnosno u prvoj skupini, povećava se sa 100 na 150 eura, dok se u drugoj skupini podiže sa 70 na 100 eura po krevetu.

Ministar Glavina je u razgovoru za RTL Danas poručio da od 556 jedinica lokalne samouprave neće biti nikakve promjene u njih 461.

"To ne mora biti tako. Jedna od prednosti paušala što je on fiksan cijele godine. Pa se i taj dio može vrlo jednostavno bajpasirati tako da odradite i koji dan više. S obzirom da mi rastemo i u predsezoni i posezoni i ako imamo povećanje od 50 eura po jednom krevetu, to znači da morate raditi jedan dan više", poručio je ministar malim iznajmljivačima.

RTL Danas u Splitu je razgovarao s Hanom Matić, potpredsjednicom Udruge "Spasimo male iznajmljivače".

Ministar vam poručuje da ne dižete cijene zbog višeg paušala, već da odradite jedan dan više. Hoćete li ga poslušati?

Mislim da se ministar hotimice netočno izrazio. Naime, 50 eura je cijena za jedan krevet. Svaki iznajmljivač ima puno više od jednog kreveta, pa je ta cijena brojnima puno veća od toga i značila bi puno više od samo jednog dana bukinga. Dani bukinga, odnosno dani popunjenosti, ne ovise o volji samog iznajmljivača. Brojni bi iznajmljivači radili i sto dana više, ali to je jednostavno nemoguće jer brojna mjesta imaju svega 60 dana popunjenosti i iznajmljivači na to ne mogu utjecati. Radi se o lošoj prometnoj povezanosti i neatraktivnosti same destinacije, a to je nešto na što bi Hrvatska turistička zajednica trebala i mogla utjecati.

Kada planirate podizati cijene?

Ukoliko se ova mjera donese – a mi se nadamo da neće i da će oni od nje odustati jer je sama po sebi kontradiktorna. Naime, radi se o antiinflatornoj mjeri koja je zapravo, u principu, proinflatorna jer dovodi upravo do ovoga što ste vi sada rekli, a to je tragedija cijele ove situacije – dovest će do povećanja cijena. Mi se nadamo da do toga neće doći. Međutim, ukoliko dođe do povećanja poreza – a ovo se ne odnosi samo na iznajmljivače, nego na sve male obrtnike i sve ostale – to će neminovno dovesti do povećanja cijena. I onda se postavlja pitanje koja je svrha ove mjere.

Što se tiče iduće godine, kakve tu cijene možemo očekivati?

To će opet ovisiti o tome hoće li se ova mjera donijeti ili neće. Vlada pokušava ovo prikazati na način da se radi o malom broju općina i iznajmljivača na koje će se mjera odnositi. Zapravo je riječ o preko 90 posto iznajmljivača u Republici Hrvatskoj.

Prije ovoga, ministar turizma pozvao je sve u turističkom sektoru da snize cijene od 10 do 20 posto. Jesu li iznajmljivači snizili cijenu smještaja?

Iznajmljivači jednostavno ne mogu sniziti cijenu smještaja uz povećanje poreza, koja su prošle godine iznosila i do 500 posto, uz povećanje svih ostalih davanja i svih mogućih troškova koje na svojoj koži osjete apsolutno svi građani Republike Hrvatske, pa tako i sami iznajmljivači. Ministra nisu poslušale ni državne tvrtke koje su povisile cijene, a kamoli iznajmljivači, od kojih brojni već sada posluju na rubu rentabilnosti.

Premijer je vašu pobunu nazvao 'malim šušurom'. Kako to komentirate?

Pa to kako se izražavaju dužnosnici Vlade govori o njihovoj političkoj korektnosti i političkom načinu ophođenja. Činjenica je da se nikada tako ne izražavaju kada pričaju o hotelskim lancima, o nautičkom turizmu ili o velikim investitorima. Njima se uvijek na neki način obraćaju s poštovanjem, a ovdje se radi o hrvatskim građanima, malim iznajmljivačima koji sami ulažu, sami pridonose i sami sebi osiguravaju ili ne osiguravaju prihod. Oni su na slobodnom tržištu.

Najavili ste prosvjed. Kada i gdje?

Nismo najavili prosvjed, rekli smo da sami iznajmljivači traže prosvjed. Taj broj iznajmljivača koji traže prosvjed danas je bio značajno veći nego jučer jer su ljudi doslovno pobjesnjeli nakon svega ovoga što se događa, jer je to užasan atak na njih. U kontaktu smo s udrugama obrtnika i drugim udrugama...

Hoće li biti prosvjeda ili ne?

U ovom trenutku to ne mogu potvrditi. Ukoliko se zaista do kraja bude išlo prema tome da se ova odluka donese, vjerojatno će postojati mogućnost i za nešto takvo.