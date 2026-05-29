Iznajmljivači u očaju zbog povećanja paušala po krevetu: 'Ovo će najviše osjetiti domaći gosti'

'CIJENE ĆE RASTI' /

Mali iznajmljivači nezadovoljni su najnovijim promjenama koje se odnose na povećanje paušalnog poreza po krevetu, upozoravajući da bi to moglo dovesti do rasta cijena noćenja i dodatnog pritiska na poslovanje.

U Crikvenici je paušal po krevetu 2024. godine iznosio 45 eura, lani je porastao na 100 eura, a od iduće godine trebao bi doseći 150 eura. To znači da iznajmljivač s osam kreveta, koji je prije plaćao 360 eura godišnje, sada plaća oko 800 eura, a uskoro će taj iznos narasti na 1200 eura.

Dženan Čaušević, vlasnik apartmana na Kvarneru, kaže kako povećanje troškova dolazi u trenutku slabije potražnje, što dodatno otežava poslovanje.

'Ako imate lošu potražnju, vi ćete biti niži s cijenom, ali s ovakvim povećanjem paušala i drugih troškova poslovat ćemo na rubu egzistencije', poručuje Čaušević.

Sličan stav ima i Vedran Tomić, predsjednik udruge 'Spasimo male obiteljske iznajmljivače', koji smatra da će mjere najviše pogoditi male iznajmljivače i one s nižim cijenama.

'Ovo će negativno utjecati ne samo na vlasnike apartmana nego i na goste, kojima će cijene rasti, a najviše će to osjetiti domaći turisti', ističe Tomić.

Cijene u Italiji

Promjene se odnose na prvu i drugu kategoriju apartmana, gdje minimalni paušal raste sa 100 na 150 eura, odnosno sa 70 na 100 eura, dok maksimalni iznos od 300 eura ostaje nepromijenjen.

Iako je Opatija i dalje puna turista, iznajmljivači upozoravaju da je domaćih gostiju sve manje, a dodatni rast cijena mogao bi taj trend još pogoršati.

'Ako bi cijene dodatno rasle, mnogi si to ne bi mogli priuštiti', kaže jedan od gostiju iz Karlovca.

Prema podacima iz sektora, u Hrvatskoj se paušal kreće od 20 do 300 eura po krevetu, dok se u Italiji porez na najam računa kroz postotak prihoda, koji može iznositi i 27 posto.

Iznajmljivači upozoravaju da bi zbog rasta troškova dio njih mogao odustati od poslovanja, dok bi preostali bili prisiljeni dizati cijene kako bi pokrili sve veće obveze prema državi i troškove održavanja apartmana.