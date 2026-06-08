Dalić otkrio čime nije zadovoljan: 'Nama je to najvažnije'

UZBUĐENJE RASTE /

Je li Hrvatska i dalje među tihim favoritima Svjetskog prvenstva, jesu li ga pripreme zadovoljile i s kakvim osjećajem ide put Washingtona - svoje viđenje izbornik Vatrenih Zlatko Dalić je dao nakon pobjede protiv Slovenije.

"Tih deset dana koje smo radili bilo je zaista dobro, i ambijent, i treninzi. Utakmice, tako-tako, nisam do kraja s njima zadovoljan. Kao i svi drugi koji igraju prijateljske se muče, pate se i to je to. Nama je najvažnije kako će biti 17. lipnja protiv Engleske. Mi znamo što sve smo htjeli napraviti. Znamo na kojem smo putu", rekao je Dalić na početku, a cijelu izjavu pogledajte u videu.