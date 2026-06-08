Meksiko gori od prosvjeda uoči SP-a: Predsjednica garantira mir i sigurnost

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum potvrdila je u ponedjeljak da će njezina vlada osigurati da ceremonija otvaranja Svjetskog prvenstva u nogometu u Mexico Cityju prođe mirno 11. lipnja, unatoč prosvjedima učitelja koji blokiraju ulice u glavnom gradu.

Sindikat učitelja CNTE zahtijeva povećanje plaća i ukidanje zakona o mirovinama, a u štrajku od prošlog tjedna organizirali su blokade ulica i ciljali simbole Svjetskog prvenstva, rušeći kipove igrača.Područje oko Zócala, središnjeg trga u Mexico Cityju, gdje će se tijekom natjecanja postaviti navijačka zona, ograđeno je kako bi se, prema Sheinbaum, "izbjeglo izazivanje" policijskog obračuna s prosvjedima.

"Osigurat ćemo da ceremonija otvaranja Svjetskog prvenstva prođe glatko, mirno i smireno", izjavila je ljevičarska čelnica u ponedjeljak tijekom svoje tradicionalne jutarnje konferencije za novinare.

Meksiko će se u četvrtak suočiti s Južnoafričkom Republikom u utakmici otvaranja Svjetskog prvenstva na kultnom stadionu Azteca u Mexico Cityju.

Utakmici će prethoditi 15-minutni show u kojem će sudjelovati kolumbijska superzvijezda Shakira, koja će s nigerijskim pjevačem Burna Boyem izvesti himnu Svjetskog prvenstva "Dai Dai".

Dvije druge zemlje domaćini, Sjedinjene Američke Države i Kanada, također će održati ceremonije otvaranja.