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Meksiko gori od prosvjeda uoči SP-a: Predsjednica garantira mir i sigurnost

Meksiko gori od prosvjeda uoči SP-a: Predsjednica garantira mir i sigurnost
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Foto: Nadia Tecuapetla/Zuma Press/Profimedia

'Osigurat ćemo da ceremonija otvaranja Svjetskog prvenstva prođe glatko, mirno i smireno'

8.6.2026.
19:52
Hina
Nadia Tecuapetla/Zuma Press/Profimedia
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Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum potvrdila je u ponedjeljak da će njezina vlada osigurati da ceremonija otvaranja Svjetskog prvenstva u nogometu u Mexico Cityju prođe mirno 11. lipnja, unatoč prosvjedima učitelja koji blokiraju ulice u glavnom gradu.

Sindikat učitelja CNTE zahtijeva povećanje plaća i ukidanje zakona o mirovinama, a u štrajku od prošlog tjedna organizirali su blokade ulica i ciljali simbole Svjetskog prvenstva, rušeći kipove igrača.Područje oko Zócala, središnjeg trga u Mexico Cityju, gdje će se tijekom natjecanja postaviti navijačka zona, ograđeno je kako bi se, prema Sheinbaum, "izbjeglo izazivanje" policijskog obračuna s prosvjedima.

"Osigurat ćemo da ceremonija otvaranja Svjetskog prvenstva prođe glatko, mirno i smireno", izjavila je ljevičarska čelnica u ponedjeljak tijekom svoje tradicionalne jutarnje konferencije za novinare.

Meksiko će se u četvrtak suočiti s Južnoafričkom Republikom u utakmici otvaranja Svjetskog prvenstva na kultnom stadionu Azteca u Mexico Cityju.

Utakmici će prethoditi 15-minutni show u kojem će sudjelovati kolumbijska superzvijezda Shakira, koja će s nigerijskim pjevačem Burna Boyem izvesti himnu Svjetskog prvenstva "Dai Dai".

Dvije druge zemlje domaćini, Sjedinjene Američke Države i Kanada, također će održati ceremonije otvaranja.

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Meksiko
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