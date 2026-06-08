Skandal uoči SP-a: Amerikanci ne puštaju u zemlju jednog od najboljih svjetskih sudaca
Po dolasku u SAD zaustavile su ga na aerodromu i poslale natrag u Tursku, odakle je putovao, iako je prethodno dobio vizu
Somalijskom sucu Omaru Abdulkadiru Artanu odbijen je ulazak u SAD unatoč tome što ga je FIFA odabrala za turnir.
Kako piše Daily Sports, najbolji afrički sudac stigao je do SAD-a na Svjetsko prvenstvo, no Amerikanci ga nisu pustili preko granice.
FIFA je 34-godišnjeg somalijskog suca odabrala među one najbolje za Svjetsko prvenstvo, ali američke vlasti nisu mu dopustile ulazak u zemlju. Po dolasku u SAD zaustavile su ga na aerodromu i poslale natrag u Tursku, odakle je putovao, iako je prethodno dobio vizu. Artan je nedavno osvojio priznanje za najboljeg afričkog suca 2025. godine, a zasad nije naveden službeni razlog za ovu odluku.
Stvarne okolnosti ove situacije stoga ostaju nejasne, ali treba naglasiti kako je Somalija među državama čiji se državljani suočavaju s dodatnim ograničenjima pri ulasku u SAD. Iznimke uglavnom vrijede za diplomate i osobe čiji dolazak Washington smatra važnim za nacionalni interes. Ostaje za vidjeti hoće li FIFA uspjeti riješiti problem i omogućiti Artanu dolazak na Svjetsko prvenstvo.