FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRAVO, JERE! /

Ovaj mladić ne prestaje oduševljavati: Hribar ušao u finale na 100 m slobodno

Ovaj mladić ne prestaje oduševljavati: Hribar ušao u finale na 100 m slobodno
×
Foto: PressFocus/ddp USA/Profimedia

Drugi hrvatski predstavnik u polufinalu, 20-godišnji Vlaho Nenadić u polufinalu je plivao 48.44 sekundi i zauzeo je 12. mjesto

11.8.2026.
19:59
Hina
PressFocus/ddp USA/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Novi hrvatski rekorder na 100 metara slobodno, 22-godišnji Jere Hribar plasirao se u finale Europskog prvenstva u Parizu u toj disciplini s osmim vremenom polufinala.

Hribar je u polufinalu plivao vrijeme od 48.04 sekundi, što je za 24 stotinke sporije od rezultata kojega je ostvario u jutarnjim kvalifikacijama, ali je bilo upravo dovoljno za ulazak u finale koji je na programu u srijedu. 

Europski doprvak iz 25-metarskih bazena na ovoj distanci iz prosinca prošle godine uhvatio je posljednje mjesto koje vodi u finale sa sedam stotinki ispred Britanca Jacoba Millsa koji je ostao deveti, odnosno bez finala.

Drugi hrvatski predstavnik u polufinalu, 20-godišnji Vlaho Nenadić u polufinalu je plivao 48.44 sekundi i zauzeo je 12. mjesto u polufinalu. Nenadić je u polufinalu bio samo dvije stotinke sporiji no u kvalifikacijama.

Najbrži u polufinalu je bio Rumunj David Popovici s novim rekordom europskih prvenstava od 46.72.

HribarPlivanjeFinale
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike