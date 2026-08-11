Baklje, pjesma i ovacije na Zvončacu: Split dočekao dvojicu zlatnih vaterpolista

kakvo slavlje! /

Zvončac je uoči utakmice Svjetskog prvenstva na Skalini postao mjesto velikog slavlja. Splićani su pjesmom, pljeskom i bakljadom dočekali Tomu Bošnjaka i Antu Domazeta, članove hrvatske U-16 vaterpolske reprezentacije koja je u Zagrebu osvojila naslov svjetskog prvaka. Uz obitelj, prijatelje i suigrače, mladim jadranašima počast su odali predstavnici kluba i treneri koji su godinama pratili njihov sportski razvoj.