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kakvo slavlje! /

Baklje, pjesma i ovacije na Zvončacu: Split dočekao dvojicu zlatnih vaterpolista

Zvončac je uoči utakmice Svjetskog prvenstva na Skalini postao mjesto velikog slavlja. Splićani su pjesmom, pljeskom i bakljadom dočekali Tomu Bošnjaka i Antu Domazeta, članove hrvatske U-16 vaterpolske reprezentacije koja je u Zagrebu osvojila naslov svjetskog prvaka. Uz obitelj, prijatelje i suigrače, mladim jadranašima počast su odali predstavnici kluba i treneri koji su godinama pratili njihov sportski razvoj.

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11.8.2026.
20:40
Sportski.net
VaterpoloU-16SlavljeDoček
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