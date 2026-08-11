Tvorac novog hrvatskog čuda: 'Njihovi vršnjaci se zabavljaju s curama, ali ovako se gradi zlato'

Fantastičan uspjeh ostvarila je mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija! Mlade Barakude osvojile su zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu za igrače do 16 godina. Finale se igralo pred krcatim tribinama na Mladosti, a u njemu je s 10:7 kući ispraćena Španjolska.

Dva dana nakon finala razgovarali smo s izbornikom Brunom Sabionijem koji ima slatke brige jer mu je mobitel užaren nakon što je postao svjetski prvak. "Nisam se naspavao, ali osjećaj je predivan", počeo je razgovor Bruno.

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"Mi smo se praktički prošle godine okupili tamo u prosincu. Od tada smo skoro svakih mjesec dana se okupljali i zadnjih mjesec dana prije svjetskog prvenstva smo se baš okupili i krenuli raditi bez dana odmora. I tu su imali super pripreme, ali onda se nekako petnaest dana prije tog svjetskog prvenstva uvukao nekakav virus koji nas je poremetio tako da doslovno do polufinala nismo imali ekipu na okupu.

Tada sam dečkima rekao da se Svjetsko prvenstvo neće zaustaviti zbog nas i dok mi ne ozdravimo. Jednostavno se moramo skupiti. Tko je zdrav, taj će igrati i tako je na kraju bilo. Put nije bio lagan, ali na kraju ti momci su pokazali taj jedan veliki karakter i zajedništvo i to nas je iz utakmice u utakmicu nosilo prema gore, tako da je ovo stvarno jedan predivan osjećaj", kazao je izbornik.

Taj mjesec uoči početka prvenstva je bio paklen. I dečki su se šalili da im je drago da se konačno neće vidjeti.

"Nije im bilo lako. Njihovi vršnjaci se kupaju, izlaze s djevojkama, zabavljaju se, a oni rade u bazenu 6-7 sati. Ali to je tako kad želiš biti sportaš. Želiš biti prvak svijeta. To su nekakve stvari koje koje treba proći. Njihovi vršnjaci bi htjeli biti sigurno na njihovom mjestu. To su nekakva odricanja za prave sportaše koji žele nešto napraviti u životu. To je jedan put za svu ostalu djecu koja se žele baviti sa sportom. Bez nekog velikog odricanja nema ni ovakvih stvari", otkrio je zlatni izbornik Sabioni.

'Meni je isto, moraš se prilagoditi situaciji'

Hrvatska je prije malo više od mjesec dana postala svjetski U-18 i sada U-16 prvak. Ne trebamo brinuti za budućnost vaterpola.

"Definitivno. Evo i podatak da smo 2009. kada je Ivica Tucak vodio još juniorsku reprezentaciju, osvojili smo zlato u Šibeniku. Nakon toga, Ivan Asić je osvojio isto zlato samo na Europskom prvenstvu i tada smo spojili dva velika odličja, a sada u 2026. imamo dva zlata i to sa Svjetskoga prvenstva. Sada je i Zoran Bajić s U20 reprezentacijom na Europskom prvenstvu. Ja im od srca želim da i oni ostvare dobar rezultat. Definitivno da za hrvatski vaterpolo nema straha", rekao nam je izbornik.

Kako je bilo izborniku Sabioniju prebaciti se s treniranja seniora na dečke od 16 godina?

"Svaki put se moraš prilagoditi situaciji u kojoj jesi. Meni je sve bilo lijepo za raditi, i kad sam bio izbornik reprezentacije žena, bilo mi je predivno, možda jedan od najljepših poslova koji sam radio. Poslije sa seniorima, opet nekakva druga priča, s djecom nešto treće. Treba se prilagoditi. Meni je s ovom djecom bilo predivno za raditi i stvorili smo jednu koheziju, predivnu grupu i to nas je na kraju nosilo unatoč svim problemima s virusom o kojem sam govorio. Taj karakter je izgradio i ovo zlato i ponavljam, meni raditi s odraslima i s mlađima i sa ženama, je ista stvar, sport, emocija i jednostavno to je to", zaključio je Bruno Sabioni