Zašto je Hrvatska odbila izdati vize ruskim sportašima? Dobili smo odgovor iz MVEP-a

Nakon što je Hrvatska prije četiri dana odbila zahtjeve za vizu devetero od ukupno 65 ruskih sportaša, u ponedjeljak su četiri zahtjeva ipak odobrena. Vize su dobile i svjetska te olimpijska prvakinja Angelina Meljnikova, kao i Anna Kalmykova, pa su obje gimnastičarke krenule prema Zagrebu kako bi nastupili na Europskom gimnastičarskom prvenstvu u muškoj i ženskoj konkurenciji. O preostalih pet zahtjeva još se odlučuje.

Vijest je potvrdio predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Marijo Možnik u ponedjeljak. Pojasnio je da dio sportaša isprva nije dobio vize, ali su nakon dodatnog razmatranja neki zahtjevi odobreni. Prema njegovim riječima, većina najavljenih sportaša trebala bi doputovati u Zagreb, kako je to u ponedjeljak javio RTL Danas. Više o tome čitajte - OVDJE.

Rusija je burno reagirala nakon što je Hrvatska prije četiri dana odbila izdati vize za devetero od ukupno 65 ruskih sportaša. Među njima je i svjetska te olimpijska prvakinja Angelina Meljnikova, koja je javno izrazila nezadovoljstvo odlukom, navodeći da hrvatske vlasti nisu smatrale dovoljno opravdanima ni svrhu njezina putovanja ni uvjete boravka.

Dva dana uoči početka prvenstva hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova izdalo je vize za još četiri člana ruske delegacije, dok se pet zahtjeva još razmatra. Iz Ministarstva navode da se svi zahtjevi iz Rusije od početka rata u Ukrajini obrađuju prema smjernicama Europske komisije.

Ona koja nije dobila vizu, kako tvrde Rusi, je zlatna olimpijka Viktorija Listunova. Nju se moglo vidjeti na Putinovim paradama, s ruskim ratnim simbolom Z.

Angelina Meljnikova javno je podržala Vladimira Putina, a čak se kandidirala za njegovu stranku. Ukrajinci je nazivaju prvakinjom terora.

U Zagrebu će nastupati neutralno.

"Reprezentacija Rusije i Bjelorusije nastupat će pod zastavom World Gymnastics, bez nacionalnih obilježja", kazao je Možnik.

Poslali smo upit Službi za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija RH s pitanjem - zašto je naše veleposlanstvo u Moskvi odbilo vize ruskoj delegaciji?

Odgovor prenosimo u cjelosti:

"Obavještavamo vas kako propis Europske Unije kojim je regulirana materija obrade zahtjeva za schengensku vizu tj. Zakonik Unije o vizama ne poznaje davanje unaprijed bianco jamstva kako će viza biti izdana bilo kojoj kategoriji osoba pa tako i sportašima. Nadalje, ističemo kako se svaki zahtjev za vizu podnositelja zahtjeva obrađuje pojedinačno te su u samu obradu zahtjeva za vizu uz MVEP, uključena i druga vizna tijela (MUP i SOA).

Kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu, svi podneseni zahtjevi državljana Ruske Federacije se obrađuju u skladu sa Smjernicama Europske komisije za opće izdavanje viza ruskim podnositeljima zahtjeva s obzirom na Odluku Vijeća (EU) 2022/1500 od 9. rujna 2022. o potpunoj suspenziji primjene Sporazuma između Europske zajednice i Ruske Federacije o pojednostavnjenju izdavanja viza građanima Europske unije i državljanima Ruske Federacije.

Temeljem navedenoga provodi se detaljna provjera svakog od podnesenih zahtjeva te se odluka donosi nakon provedenih konzultacija sa nadležnim hrvatskim viznim tijelima i državama članicama Schengena koje traže prethodno savjetovanje u slučaju izdavanja viza ruskim državljanima.

Postupci za vize navedenim sportašima i dalje su u tijeku rješavanja.

U pogledu odnosa Republike Hrvatske i Ruske Federacije potrebno je istaknuti kako je Republika Hrvatska u obvezi poštivanja propisa u odnosu na međunarodne mjere ograničavanja te u tom smislu i u obvezi primjene i provedbe sankcija Europske unije prema Ruskoj Federaciji, a koje su trenutačno na snazi", stoji u u odgovoru MVEP-a.