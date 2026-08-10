Prvakinji odbijena viza, ne smije u Zagreb! Rusi tvrde: 'Hrvati su izveli gnjusni prljavi trik'

Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici počinje u četvrtak u zagrebačkoj Areni, a trajat će do 23. kolovoza. Na natjecanju bi trebalo sudjelovati više od 600 gimnastičara i gimnastičarki, no među njima neće biti nekoliko istaknutih članova ruske reprezentacije.

'Zapad je izveo provokaciju protiv ruskih gimnastičara'

Kako piše ruska državna agencija RIA, vizu za ulazak u Hrvatsku nije dobila 26-godišnja Angelina Meljnikova, trostruka svjetska prvakinja i osvajačica olimpijskog zlata iz 2021. godine. Hrvatsko veleposlanstvo u Moskvi odbilo je izdati vize za ukupno devetero članova ruske delegacije.

"Zapad je izveo provokaciju protiv ruskih gimnastičara. Jeste li se stvarno bojali?", to je naslov na tekstu u kojem se navodi:

"Hrvati su, međutim, izveli prljavi trik pronašavši rupu u propisima. Prijelazni aranžman bi se, teoretski, mogao primijeniti na turnire kojima je dodijeljeno pravo domaćinstva prije 28. srpnja 2026. Organizatori su to iskoristili, pozivajući se na zahtjeve zemlje domaćina. Zapravo, rumunjske vlasti su prethodno slično postupile prije Challenge Cupa, što je rezultiralo povlačenjem Rusije s turnira. Nakon incidenta sa zastavom i himnom, činilo se da je najgore prošlo, ali Hrvatska je odlučila ustrajati u svojoj gnusnosti. Sada su Hrvati ignorirali ne samo zdrav razum već i savjete MOO-a i pravila Međunarodne gimnastičke federacije. Unatoč tome, ruska je reprezentacija i dalje planirala nastupiti na Europskom prvenstvu u Zagrebu, budući da je taj događaj kvalifikacijski za Svjetsko prvenstvo. A tu su i kvalifikacije za Olimpijske igre u Los Angelesu, koje, u stvarnosti, nisu tako daleko".

Burne reakcije

Osim Meljnikove, bez vize je ostala i olimpijska pobjednica Viktoria Listunova. U Hrvatsku neće moći doputovati ni Anja Kalmikova, Lejla Vasiljeva, Aleksej Usačev, Sergej Naidin i Jevgenij Kisel, kao ni trener Julij Kuksenkov te liječnik reprezentacije Sergej Gulevski.

RIA odluku povezuje s hrvatskom zabranom nastupanja ruskih sportaša pod nacionalnim obilježjima, a vijest je u Rusiji izazvala burne reakcije. Ruski izvori pritom se pozivaju na preporuke Međunarodnog olimpijskog odbora, za koje tvrde da potiču postupno obnavljanje odnosa s ruskim sportom.

Ruski gimnastički savez priopćio je da su odbijenice stigle samo dva dana prije planiranog puta u Zagreb. Tvrde i da nisu dobili službena obrazloženja odluka o neizdavanju viza.

"Selektivno izdavanje viza smatramo de facto uklanjanjem jednog od glavnih konkurenata s natjecanja. Zamjenske sportašice i ostali članovi reprezentacije dobili su vize, dok vodeće članice ženske ekipe nisu“, poručili su iz Saveza.

Od 65 prijavljenih članova ruske delegacije vizu je dobilo njih 56. Ruski gimnastički savez smatra da takav postupak predstavlja opasan presedan jer administrativne odluke mogu neposredno utjecati na popis sudionika i tijek kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Prema njihovu mišljenju, time se dovodi u pitanje ravnopravan tretman sportaša iz različitih nacionalnih saveza.

Poslali smo upit Ministarsvu vanjskih poslova Republike Hrvatske s pitanjem - Zašto je hrvatsko veleposlanstvo u Moskvi odbilo vize ruskoj delegaciji? Odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

Podsjetimo, najmanje deset ruskih sportaša u posljednje dvije godine nije uspjelo doputovati u Hrvatsku zbog odbijenog, zakašnjelog ili poništenog zahtjeva za vizu. Među njima su olimpijski pobjednici, svjetski prvaci te članovi ruskih reprezentacija u gimnastici, hrvanju i odbojci. Nekim je sportašima viza formalno odbijena, neke su zahtjev predale prekasno, dok je jednom hrvaču već izdana viza naknadno poništena.

Sadulajev ostao bez Svjetskog prvenstva

Jedan od najpoznatijih pojedinačnih slučajeva prije ovog bio je onaj Abdulrašida Sadulajeva, dvostrukog olimpijskog pobjednika i višestrukog svjetskog prvaka u slobodnom hrvanju.

Sadulajev nije dobio schengensku vizu za dolazak na Svjetsko prvenstvo koje je od 13. do 21. rujna 2025. održano u Zagrebu. U kategoriji do 97 kilograma zamijenio ga je Magomed Kurbanov, koji je vizu uspio dobiti.

Sadulajev je i prije zagrebačkog prvenstva imao problema s ulaskom u schengenski prostor. U travnju 2025. nije nastupio ni na Europskom prvenstvu u Slovačkoj jer mu je slovačka strana odbila vizu, a mediji su izvještavali i o ranije izrečenoj zabrani ulaska u schengenske države.

Za razliku od njega, ruski hrvači Zaurbek Sidakov, Ahmed Usmanov i Abdula Kurbanov, koji su po dolasku određeno vrijeme zadržani u zagrebačkoj zračnoj luci, na kraju su dobili dopuštenje za ulazak. Njih stoga nije ispravno ubrajati među sportaše kojima je viza konačno odbijena.

Seferšajevu izdana pa poništena viza

Poseban slučaj bio je ruski grčko-rimski hrvač Emin Seferšajev. On je u rujnu 2025. u Hrvatsku ušao s izdanom vizom, akreditirao se za Svjetsko prvenstvo i smjestio u hotel, ali je njegova viza potom proglašena nevažećom. Seferšajev je priveden i na kraju pod policijskom pratnjom odveden prema Srbiji.

Predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza Vladimir Bregović tada je izjavio da je Seferšajev dobio vizu, ali da ju je Hrvatska morala poništiti nakon prigovora jedne od država schengenskog prostora. Spominjalo se njegovo rođenje na Krimu, no službeno i potpuno obrazloženje slučaja nije javno objavljeno.

Seferšajev zato ne pripada skupini kojoj viza u početku nije izdana, ali pripada sportašima kojima je zbog vizne odluke onemogućen nastup u Hrvatskoj.

Dvije ruske odbojkašice ostale u Turskoj

Prvi javno zabilježeni slučaj unutar promatranog dvogodišnjeg razdoblja dogodio se u studenome 2024. Ruske odbojkašice Ana Lazareva i Margarita Kurilova, članice turskog Kuzejborua, nisu doputovale u Zagreb na uzvratnu utakmicu šesnaestine finala CEV kupa protiv Dinama.

Lazareva je objavila da joj je zahtjev odbijen, ali naknadno je utvrđeno da su obje igračice dokumentaciju poslale prekasno. Zagrebački Dinamo pokušao je pomoći preko hrvatskog veleposlanstva u Ankari, no rješenje nije pronađeno. Taj se slučaj zato razlikuje od formalnih odbijenica gimnastičarima i Sadulajevu. Presudnu ulogu, prema dostupnim informacijama, nisu imali politički ili sigurnosni razlozi, nego kašnjenje u viznom postupku...

Bez javnog službenog registra

Prema imenima koja su javno objavljena, u posljednje dvije godine hrvatsku vizu nisu dobili ili je nisu uspjeli ishoditi spomenuta Ana Lazareva, Margarita Kurilova, Abdulrašid Sadulajev te sedmero ruskih gimnastičara i gimnastičarki. Emin Seferšajev u Hrvatsku je ušao, ali mu je viza naknadno poništena.

Točan ukupni broj ipak nije moguće neovisno utvrditi jer hrvatske institucije ne objavljuju jedinstven popis odbijenih zahtjeva s imenima podnositelja. Zaključci se zato temelje na javnim priopćenjima sportskih saveza, izjavama dužnosnika i medijskim izvještajima.

Slučajevi pokazuju i da izraz "odbijena viza“ obuhvaća nekoliko različitih situacija. Od formalne odbijenice i zakašnjele dokumentacije do poništenja već izdane schengenske vize. Zajednički im je, međutim, isti ishod. Ruski sportaši ostali su bez mogućnosti nastupa na natjecanjima u Hrvatskoj.