Europski prvak došao u Zagreb pa je ekspresno protjeran: 'Napustio je Hrvatsku s osmijehom na licu'

Emin Sefershaev, ruski hrvač, europski prvak i osvajač bronce na SP-u, protjeran je iz Hrvatske gdje je došao na ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Zagreb nakon što su mu vlasti proglasile vizu nevažećom, iako je s njom ušao zemlju, pišu ruski, ali i srpski, mediji.

Prema pisanju tih medija, ruski hrvač je stigao u Zagreb, prijavio se u hotel, a ubrzo nakon toga u njegovu sobu je stigla policija i privela ga.

Ruska hrvačka federacija izvijestila je da je odveden u policiju gdje je proveo sedam sati bez kontakta sa svojim timom ili odvjetnicima.

Do policijske postaje stigli su ruski konzul, njegov odvjetsnik i predsjednik Ruske hrvačke federacije Mihail Mamiashvili, no nije im dozvoljen pristup Sefershaevu.

Ruska prada javlja da je Sefershaev prevezen do granice sa Srbijom i iz Beograda će se vratiti u Rusiju.

"U pratnji policije i ruskog konzula Sefershaev je odvezen do granice sa Srbijom. Svjedoci kažu da je hrvač napustio Hrvatsku sa osmijehom na licu", objavila je ruska Pravda.

