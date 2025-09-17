Novak Đoković najavio kraj karijere? Pazite što je objavio, ova poruka je sve šokirala

Novak Đoković (38), po mnogima najbolji tenisač u povijesti, objavio je poruku na društvenim mrežama za koju mnogi smatraju da je najava kraja karijere.

Đoković, koji je dugo bio prvi tenisač svijeta, ove godine bilježi slabe rezultate, a njegov pad je vrlo očit kada dođu dvoboji s jednim od dvojice trenutno najboljih na svijetu - Carlosom Alcarazom ili Jannikom Sinnerom.

Već je ranije najavio da će igrati dok god će ga tjelo slušati, no mnogi vjeruje da će se oprostiti na turniru čiji je rekorder - Australian Openu čije će se sljedeće izdanje održati u siječnju sljedeće godine.

U srijedu je Đoković u Instagramu pričama objavio sljedeću poruku:

"Sanjajte veliko. Usudite se da sanjate jer je sve moguće. Ne dozvolite nikome da vam oduzme san. Nije važno odakle dolazite. Zapravo, mislim da što teže djetinjstvo imate, što je više poteškoća i izazova, postajete jači."

"Stvarno ne dozvolite nikome da vam oduzme taj san. Njegujte ga i zalivajte kao što zalivate cvijeće. Čak i ako nađete samo jednu osobu na ovom svijetu koja će prihvatiti, prigrliti i podržati vaše snove, pronađite tu osobu i sanjajte veliko. Vi to možete."

Đokovićevu poruku možete pogledati

