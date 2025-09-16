Svi se čude kako Sinner trenira servis: Ova metoda će sigurno donijeti nove titule

Jannik Sinner se vratio 'kopanju' u Monte Carlu. Sjajni tenisač radi na svom servisu, ali na pomalo čudan način.

Stoji tako Jannik, bez majice, na osnovnoj liniji i oponaša pokret serviranja bez reketa. Video, dug samo nekoliko sekundi, kruži društvenim mrežama i potvrđuje, ako je uopće potrebno, prioritet Sinnerove agende nakon US Opena.

"Promijenit ću nekoliko stvari na svom servisu, sitnica, ali one mogu napraviti veliku razliku", rekao je na pomalo lucidnoj konferenciji za medije nakon poraza od Alcaraza. Izlazak iz zone udobnosti, uvođenje raznolikosti u repertoar i, doista, poboljšanje servisa. To su bili ciljevi drugog igrača svijeta, koji se jučer vratio na trening u Monte Carlu nakon nekoliko dana odmora.

Postotak uspješnosti prvog servisa nije ga zadovoljio tijekom posljednjeg Grand Slam meča: pri ulasku u turnir iznosio je 61%, pao je na 56% u prvih šest mečeva, a u finalu se strmoglavio na 48%. Čak i kada je prvi servis ušao, nije bio toliko smrtonosan kao Alcarazov: 69% osvojenih poena protiv Španjolčevih 83%, 2 asa prema 10.

Posljednjih godina servis, uz forhend, bio je udarac koji je Sinner najviše poboljšao. Sinner je postigao tako visoku razinu izvedbe da je njegov servis bio jedan od ključnih čimbenika u njegovoj pobjedi na Wimbledonu protiv samog Alcaraza. Mora se reći da je duopol koji se pojavio toliko intenzivan da je praktički nemoguće održati iste brojke tijekom sezone.

Istina je da se obojica oslanjaju na svoje protivnike kako bi se poboljšali i težili savršenstvu, ali Jannik i Carlos su, uostalom, samo ljudi: zrnce pijeska u zupčanicima može prevagnuti na jednu ili drugu stranu. Talijan, u svakom slučaju, radi na nekim prilagodbama kako bi bio spreman za završnicu sezone, posebno zato što je serviranje ključno na brzim terenima, posebno u zatvorenom prostoru, u čemu Jannik toliko uživa.

