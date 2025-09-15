SPEKTAKL /

Na zagrebačkoj Šalati i ove godine brojna poznata lica! Naša Donna Diana Prćić brani naslov

Na zagrebačkoj Šalati i ove su se godine okupila brojna poznata lica i to na drugom izdanju prijateljskog teniskog turnira muških i ženskih parova. Cilj je popularizirati rekreativni tenis i približiti ga javnosti.

Hrvatski bivši i sadašnji sportaši, glumci, liječnici, poduzetnici i novinari, na jednom mjestu, na jedan dan, ostavili su svijet nogometa, filma, ordinacije i mikrofone, na zemljanom terenu su odigrali mečeve, a među njima i naša kolevica iz sportske redakcije Donna Diana Prćić, koja brani naslov iz prošle godine. 

15.9.2025.
11:53
RTL Danas
Donna Diana PrćićTenis
