DRONOVI I BITKE /

Upad ruskih dronova u Poljsku zatresao je cijelu Europsku uniju, ali Rusi su se ispričali pa je stvar riješena.

Nama je dron pun eksploziva pao kraj studentskog doma i nitko se nije ispričao – niti ima tko, jer nitko ne zna odakle je došao. Odnosno, svi znaju da je došao iz Ukrajine, ali se Vlada i dan-danas pravi kao da je pao s neba, što je u suštini i točno.

Uglavnom, mali, jeftini i učinkoviti dronovi danas su postali glavno oružje svakog svjetskog rata.

Zato smo mi kupili velike i skupe avione. Jer ćemo ratovati ne u svijetu, nego na Balkanu – a na Balkanu je jedino bitno da imaš što većeg, a ne što manjeg.

Ali ako zatreba dronova, naša se vojska, kao i uvijek, može osloniti na naš narod koji je prepoznao trendove u vojnom naoružanju – i dronovi su već u širokoj primjeni. Više pogledajte u prilogu