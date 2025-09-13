HRVATSKO KULTURNO LJETO /

Misterij pjesme 'Bila mama Kukunka': Zove li se dijete YU-YU slučajno?!?!

Hrvatsko kulturno ljeto, bogu hvala, privodi se kraju, ali glumci, autori, redatelji i performeri mogu biti izuzetno zadovoljni kako su njihove predstave i festivali primljeni kod publike. Gotovo da nije bilo izvedbe koja ove godine nije završila u prvim minutama večernjih vijesti i privukla pažnju gledatelja, najviše zahvaljujući snažnoj marketinškoj kampanji koju su za njih odradili kolege umjetnici iz Udruge zabranitelja.

Tako je, recimo, festival Fališ u Šibeniku ovog ljeta okupio rekordan broj gledatelja i posjetitelja, a zabraniteljima je iz nekog razloga sporan Mirotvorac, prikazan ne jednom, ne dva puta, nego čak četiri puta. A u Zaprešiću je na koncertu Miroslava Škore šef lokalne Hvidre umalo zapalio i sebe i sve oko sebe kad je podignuo bengalke pa se samozapalio.

Hrvatsko kulturno ljeto uspješno je i sretno završilo pa nema razloga da se ne ponovi i iduće godine. Po društvenim mrežama već se nagađa što bi se moglo zabraniti idućeg ljeta – navodno će to biti popularne pjesme u kojima se prikriveno promovira jugoslovenština. Tako bi, doznajemo, među prvima na udaru trebala biti jedna dječja pjesmica u kojoj se na suptilan način djeci uvaljuju simboli propale države – Bila mama Kukunka. Više pogledajte u videu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
13.9.2025.
10:32
stanje nacije
Zoran ŠprajcBila Mama KukunkaFališUdrugeKultura
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx