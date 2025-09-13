Misterij pjesme 'Bila mama Kukunka': Zove li se dijete YU-YU slučajno?!?!

HRVATSKO KULTURNO LJETO /

Hrvatsko kulturno ljeto, bogu hvala, privodi se kraju, ali glumci, autori, redatelji i performeri mogu biti izuzetno zadovoljni kako su njihove predstave i festivali primljeni kod publike. Gotovo da nije bilo izvedbe koja ove godine nije završila u prvim minutama večernjih vijesti i privukla pažnju gledatelja, najviše zahvaljujući snažnoj marketinškoj kampanji koju su za njih odradili kolege umjetnici iz Udruge zabranitelja.

Tako je, recimo, festival Fališ u Šibeniku ovog ljeta okupio rekordan broj gledatelja i posjetitelja, a zabraniteljima je iz nekog razloga sporan Mirotvorac, prikazan ne jednom, ne dva puta, nego čak četiri puta. A u Zaprešiću je na koncertu Miroslava Škore šef lokalne Hvidre umalo zapalio i sebe i sve oko sebe kad je podignuo bengalke pa se samozapalio.

Hrvatsko kulturno ljeto uspješno je i sretno završilo pa nema razloga da se ne ponovi i iduće godine. Po društvenim mrežama već se nagađa što bi se moglo zabraniti idućeg ljeta – navodno će to biti popularne pjesme u kojima se prikriveno promovira jugoslovenština. Tako bi, doznajemo, među prvima na udaru trebala biti jedna dječja pjesmica u kojoj se na suptilan način djeci uvaljuju simboli propale države – Bila mama Kukunka. Više pogledajte u videu.