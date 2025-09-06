O Bože, ono Stanje nacije i nije tako loše! Kad Zurovac pušta 'ljubiš me na haubi'

DA TI SKOČI TLAK NA PRITISAK /

Dalje ide i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec. Ali ne više u službenom Suzukiju Swiftu nego je Zurovec svoju političku vožnju odlučio nastaviti u Audiju A6.

Naime, Zurovec je pozornost birača privukao najavama o racionalizaciji i uštedama u gradskom proračunu pa je na tom tragu svojedobno prodao tri službena automobila i za službene potrebe kupio Suzukija Swifta. Nakon što su birači popušili foru, Zurovec je odlučio Swifta zamijeniti Audijem A6, i to u izuzetno luksuznoj verziji od 85.000 eura.

Naravno, to se radi preko javne nabave tako da se točno u centimetar propišu dimenzije i karakteristike željenog automobila, tako da se na natječaj nitko drugi i ne može javiti. To se inače zove prevara, ali kako u toj prevari svi sudjeluju, od policije do DORH-a, tako se na tu prevaru nitko i ne buni.

Međutim, Zurovec je morao poništiti natječaj, ali ne zbog afere koja je oko toga izbila, nego jer je Audi, k’o za vraga, baš sad prestao proizvoditi taj model pa Zurovec mora raspisati novi natječaj sa specifikacijama koje odgovaraju novom Audiju.

To je aferu s nabavom novog auta, koja je po hrvatskim medijskim standardima trebala trajati dva do tri dana, rastegnulo na još nekoliko tjedana, pa je nervozni Zurovec pokušava amortizirati na društvenim mrežama trolajući samog sebe. U tu svrhu objavio je nekoliko tobože duhovitih memova i videa nakon kojih pomislite: 'O Bože, ono Stanje nacije i nije tako loše.'