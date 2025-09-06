Poljak zaplesao nakon brutalnog udarca: Ančić ga pogodio u pravo mjesto

AUU /

Već u prvoj rundi dogodilo se sve – od razmjena do udarca nakon kojeg je poljski borac doslovno zaplesao.

Marko Ančić i Mykola Kazachynskyi otvorili su spektakl u zagrebačkoj Areni mečom koji je od samog ulaska u kavez bio nabijen napetošću. Tenzije su dosegle vrhunac tik prije početka borbe, a publika je odmah dobila pravi uvod u večer prepunu akcije.

