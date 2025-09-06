MILENIJSKI SVETAC /

Prvi blaženik iz milenijske generacije Carlo Acutis, poznat kao 'Božji influencer', sutra će biti proglašen svetim.

Umro je 2006. u dobi od samo 15 godina od leukemije. Svoj kratki život je posvetio crkvi i vjeruje se da je činio čuda. Njegovo balzamirano tijelo izloženo je u Assisiju u Italiji - u otvorenom sarkofagu. Odjeven je onako kako se oblačio i za života: traperice i majicu.

Vatikan mu je priznao dva čuda, što je preduvjet za proglašenje svecem, a prije 5 godina ga je papa Franjo proglasio blaženim. Njegov nasljednik papa Lav proglasiti će ga svetim.

U Vatikanu na svečanoj misi je i njegova majka s kojom je razgovarao reporter Mario Jurič.