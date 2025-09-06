MILENIJSKI SVETAC /

Iz Vatikana majka 'Božjeg influencera', uskoro svetog Carla za RTL Danas otkrila koje su bile njegove posljednje riječi

Prvi blaženik iz milenijske generacije Carlo Acutis, poznat kao 'Božji influencer', sutra će biti proglašen svetim.

Umro je 2006. u dobi od samo 15 godina od leukemije. Svoj kratki život je posvetio crkvi i vjeruje se da je činio čuda. Njegovo balzamirano tijelo izloženo je u Assisiju u Italiji - u otvorenom sarkofagu. Odjeven je onako kako se oblačio i za života: traperice i majicu.

Vatikan mu je priznao dva čuda, što je preduvjet za proglašenje svecem, a prije 5 godina ga je papa Franjo proglasio blaženim. Njegov nasljednik papa Lav proglasiti će ga svetim.

U Vatikanu na svečanoj misi je i njegova majka s kojom je razgovarao reporter Mario Jurič.

6.9.2025.
20:11
RTL Danas
Carlo Acutis
