Miloš Janičić otkrio planove: Revanš i velike ambicije za budućnost

Miloš Janičić, crnogorski MMA borac, otkrio je kako već započinje pripreme za FNC u Podgorici u prosincu, nakon što je nedavno slavio u borbi. Priznao je da mu skidanje kilograma donosi određene zdravstvene probleme, ali motivacija je, kaže, na visokoj razini.

Osvrnuo se i na podršku navijača: “Gdje god da odem na Balkanu osjećam ljubav fanova – u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu. To je poseban osjećaj na koji se još navikavam.”

Što se tiče Marka Bojkovića, Janičić je otkrio kako bi revanš trebao biti iduće godine: “Za mene je to najveća borba. Možemo rasprodati arenu, a financijski i marketinški to je najbolja opcija.” Dodao je da ne bi odbio ni UFC ako se pojavi prilika.

Usporedbe s rivalitetom Croate i Bojkovića nisu mu strane: “Otprilike, trebali bismo odraditi pet mečeva da to bude to.”