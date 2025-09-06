Scenarij povratka Vilija Beroša: Bolnica – ravnatelj – ministar – Remetinec – pa sve ispočetka

OD OPTUŽENIKA DO NEUROKIRURGA /

Usred ljeta kad nitko ništa ne radi, ne prati i ne gleda, Sabor je na zahtjev Vlade izglasao Izmjene zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojima su promijenjena pravila za zapošljavanje u bolnicama. Pa je ukinuta zapreka da liječnici koji su osumnjičeni ili optuženi za kaznena djela, ne mogu dobiti posao u bolnici. Sad eto mogu.

I to se odnosi samo na liječnike, čistačica recimo i dalje mora imati besprijekoran dosje, ne daj bože da ima kakvu neplaćenu parkirnu kaznu, ne bi portu mogla proći.

Ali za liječnike više nema nikakvih zapreka pa tako ni za one koji su optuženi za korupciju, namještanje javnih nabava, zločinačko udruživanje, primanje mita, zloupotrebu položaja, nezakonito pogodovanje, trgovanje utjecajem i pranje novca, dakle ni za Vilija Beroša koji je optužen po svim tim navedenim točkama. Jedini izuzetak su ostali liječnici optuženi za pedofiliju i seksualne delikte a bogu hvala Beroš još jedino za to nije optužen, pa više nema nikakve formalne zapreke da se zaposli u nekoj bolnici.

Zakon je potpuno slučajno stupio na snagu samo desetak dana nakon što je protiv Beroša podignuta optužnica, a još slučajnije samo 6 dana nakon što je zakon izglasan, Beroševa matična ustanova iz koje je otišao u Vladu pa iz Vlade u Remetinec, KBC Sestre Milosrdnice, raspisuje natječaj za radno mjesto specijalista neurokirurga. Na koji se javilo troje kandidata od kojih je jedan, o bože kakvog li slučaja,Vili Beroš.

Ministrica Hrstić ne vidi ništa sporno u tome da se liječnik koji je optužen da je uzeo 75.000 eura mita te da je zajedno s ostalim optuženicima javno zdravstvo oštetio za 750.000 eura, vrati na posao. To je do njega veli.

Evo nema se tu šta puno komentirati, čovjek je radno aktivan, zna posao, posao ga čeka, ako bude dobar i vrijedan kao što je bio, može opet dogurati do ravnatelja klinike a nakon toga nema zapreke ni da postane ministar. Pa onda malo opet u Remetinec i tako ukrug, sve dok je čovjek radno aktivan.

Sasvim primjeren početak zdravstvene reforme o kojoj baja ministrica zdravstva - treba na posao vratiti sve osumnjičene i optužene za mito i korupciju jer oni znaju posao bez kojeg se u zdravstvu očito ne može.

To je i lijepa motivirajuća poruka svim ostalim liječnicima u zdravstvu - da se više ne ustežu od pronevjera, mita i korupcije neka uzmu gdje mogu, kome god mogu, ako ih i otkriju, sustav će ih pokriti.

Ali nije to najgore u ovoj priči. Nego to što se uz optužene za kaznena djela na posao u bolnicu mogu sad vratiti i svi oni koji su optuženi ili osumnjičeni i za nesavjesno liječenje, dakle oni koji mogu izravno ugroziti život pacijenta. Ako je neki kirurg recimo pacijentu odrezao zdravu nogu ili je nakon operacije iz tijela pacijenta zaboravio pokupiti pilu, možda će baš na vama dobiti drugu šansu. Pa ako pogodi pogodi, ako se sjeti sjeti, ako ne - podsjetite ga na pilu kad se probudite.

Reforma zdravstva ide dalje, s vama ili bez vas.