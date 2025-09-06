NAŽALOST... /

Stižu veći računi, ali ne za sve. Jedan dio građana zadržat će vaučere

Vlada razmatra postupno ukidanje subvencija za struju i plin. Kako doznajemo u Ministarstvu gospodarstva, s ministrom Šušnjarom održano je niz koordinacijskih sastanaka vezanih uz postupno ukidanje mjera koje se odnose na cijene energenata, a koje se, tvrde u Ministarstvu, moraju formirati na tržišnim osnovama. 

Ono što je sigurno jest da mjere za najugroženije ostaju, pa to znači da građani koji su i dosad imali pravo na vaučere, odnosno pomoć u plaćanju energenata, to će pravo zadržati i ubuduće, a svima ostalima – stižu veći računi. 

Više pogledajte u videu. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
6.9.2025.
8:31
RTL Danas
RačuniStrujaPlin
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx