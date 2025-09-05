Milanović na FALIŠ-u, branitelji bijesni: 'To je politička provokacija!'
Šibenski branitelji su za nedjelju najavili prosvjed protiv festivala "FALIŠ". Ne žele da se financira javnim novcem.
"Sve ono na što smo upozoravali se upravo dogodilo, kojekakve političke poruke umotane u celofan kulturnog zbivanja. A pogotovo u Kulturno ljeto grada Šibenika to je neprihvatljiva situacija", rekao nam je Željko Šižgorić, predsjednik udruge Ruža hrvatska Žirje.
Pa će se okupiti preko puta ureda HDZ-ova gradonačelnika Šibenika koji je jasno rekao da festival neće otkazati. Organizatori FALIŠ-a braniteljima odgovaraju – to je demokracija. Emir Imamović Pirke, osnivač FALIŠ-a, dodaje: 'Najava mirnih braniteljskih prosvjeda u Šibeniku dio je onog što mi smatramo idealno društvo. Samo ovog vikenda u Šibeniku će se dogoditi FALIŠ, Hod za život, Srednjovjekovni sajam i mirni braniteljski prosvjed.' Više o svemu pogledajte u prilogu