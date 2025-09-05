Milanović na FALIŠ-u, branitelji bijesni: 'To je politička provokacija!'

KUHA SE U ŠIBENIKU /

Šibenski branitelji su za nedjelju najavili prosvjed protiv festivala "FALIŠ". Ne žele da se financira javnim novcem.

"Sve ono na što smo upozoravali se upravo dogodilo, kojekakve političke poruke umotane u celofan kulturnog zbivanja. A pogotovo u Kulturno ljeto grada Šibenika to je neprihvatljiva situacija", rekao nam je Željko Šižgorić, predsjednik udruge Ruža hrvatska Žirje.

Pa će se okupiti preko puta ureda HDZ-ova gradonačelnika Šibenika koji je jasno rekao da festival neće otkazati. Organizatori FALIŠ-a braniteljima odgovaraju – to je demokracija. Emir Imamović Pirke, osnivač FALIŠ-a, dodaje: 'Najava mirnih braniteljskih prosvjeda u Šibeniku dio je onog što mi smatramo idealno društvo. Samo ovog vikenda u Šibeniku će se dogoditi FALIŠ, Hod za život, Srednjovjekovni sajam i mirni braniteljski prosvjed.' Više o svemu pogledajte u prilogu