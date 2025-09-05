FNC /

Talent protiv iskustva: Što kaže vaga uoči Đurića i Brčića?

U bantam kategoriji sprema se okršaj na FNC 24 koji izaziva veliku pažnju – mladi i veliki talent Fran Luka Đurić ulazi u kavez protiv iskusnog Stipe Brčića.

Spektakularni FNC 24 event ekskluzivno gledajte 6 rujna od 19.30 na platformi VOYO

Na službenom vaganju Đurić je pokazao impresivnu fizičku spremu i potvrdio da je potpuno spreman za najveći izazov karijere. S druge strane, Brčić u meč donosi godine iskustva i reputaciju borca koji zna kako završiti velike dvoboje.

Hoće li mladost i snaga nadjačati rutinu i iskustvo? Odgovor stiže uskoro.

5.9.2025.
18:50
Sportski.net
Fran Luka ĐurićStipe BrčićFnc 24Fnc
