Stošić se dotaknuo Bakočevića i Croate: 'Moga bi ih gledati svaki vikend'

Uoči velikog FNC 24 eventa, borci Darko Stošić i Ivan Vitasović osvrnuli su se na možda i najzanimljiviju predborbu – onu između Vase Bakočevića i Croate Barria.

Stošić je uz osmijeh poručio kako su njih dvojica 'kao stvoreni za stand-up komediju' i da bi od njihovih verbalnih duele lako mogao nastati tjedni show.

Na pitanje koga bi radije gledao – Panče i Askijeva ili Panče i Vasu – Vitasović je priznao da bi izabrao Askijeva, dok je Stošić istaknuo da bi legendarnog Vasilija mogao gledati doslovno svaki vikend.

Ono u čemu su se obojica složila – i Vaso i Croata su vrhunski borci i publiku čeka prava poslastica.

