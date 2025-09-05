Stošić se dotaknuo Bakočevića i Croate: 'Moga bi ih gledati svaki vikend'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FNC 24 /

Uoči velikog FNC 24 eventa, borci Darko Stošić i Ivan Vitasović osvrnuli su se na možda i najzanimljiviju predborbu – onu između Vase Bakočevića i Croate Barria.

Stošić je uz osmijeh poručio kako su njih dvojica 'kao stvoreni za stand-up komediju' i da bi od njihovih verbalnih duele lako mogao nastati tjedni show.

Na pitanje koga bi radije gledao – Panče i Askijeva ili Panče i Vasu – Vitasović je priznao da bi izabrao Askijeva, dok je Stošić istaknuo da bi legendarnog Vasilija mogao gledati doslovno svaki vikend.

Ono u čemu su se obojica složila – i Vaso i Croata su vrhunski borci i publiku čeka prava poslastica.