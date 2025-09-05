Drama pred FNC u Zagrebu: Poljak opet pao na vagi, pravila borbe potpuno promijenjena

Službena vaganja za FNC 24 donijela su veliko iznenađenje! Ili to možda već nije iznenađenje jer je Poljak Pawel Politylo isto napravio i u Zadru, a i sada nije zadovoljio granicu perolake kategorije za dvoboj s Ivanom Sičajom.

Nakon konzultacija odlučeno je da se borba i dalje održi u formatu 5x5 rundi i ostane borba za naslov, ali uz posebne uvjete: Politylo starta s -1 bodom, a i ako pobijedi, neće postati prvak. Dio njegovog honorara pripast će Sičaji.

Podsjetimo, Politylo je pao na vagi i u njihovom prošlom okršaju na FNC-u 21, kada je Sičaja slavio, a Poljak prozvao suđenje.

Unatoč drami, publiku u Areni čeka pravi vatromet u kavezu!

