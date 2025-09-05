ne ide pa ne ide /

Drama pred FNC u Zagrebu: Poljak opet pao na vagi, pravila borbe potpuno promijenjena

5.9.2025.
14:04
Sportski.net
Službena vaganja za FNC 24 donijela su veliko iznenađenje! Ili to možda već nije iznenađenje jer je Poljak Pawel Politylo isto napravio i u Zadru, a i sada nije zadovoljio granicu perolake kategorije za dvoboj s Ivanom Sičajom.

Nakon konzultacija odlučeno je da se borba i dalje održi u formatu 5x5 rundi i ostane borba za naslov, ali uz posebne uvjete: Politylo starta s -1 bodom, a i ako pobijedi, neće postati prvak. Dio njegovog honorara pripast će Sičaji.

Podsjetimo, Politylo je pao na vagi i u njihovom prošlom okršaju na FNC-u 21, kada je Sičaja slavio, a Poljak prozvao suđenje.

Unatoč drami, publiku u Areni čeka pravi vatromet u kavezu!

Drama pred FNC u Zagrebu: Poljak opet pao na vagi, pravila borbe potpuno promijenjena