Vatreni dragulj dobio posebno priznanje Bundeslige: Zbog herojskog čina uručena mu nagrada

Nogometne utakmice često se pamte po golovima, bodovima i tablicama, no ponekad jedan ljudski čin zasjeni sve što se dogodi na semaforu. Upravo se to dogodilo u 15. kolu njemačke Bundesliga, u susretu između HSV-a i Eintracht Frankfurta, koji je završio bez pobjednika (1:1), ali s pričom koja je obišla Europu

U središtu te priče našao se mladi hrvatski stoper Luka Vušković, čija je prisebnost u dramatičnom trenutku zaslužila službeno priznanje Bundeslige za fair-play potez mjeseca.

Igrala se 65. minuta kada je došlo do sudara u borbi za loptu. Danski branič Rasmus Kristensen pao je na travnjak nakon kontakta s Mirom Muheimom i ostao nepomično ležati. U djeliću sekunde stadion je utihnuo jer prizor je bio jedan od onih koji lede krv u žilama i brišu sportsku dimenziju utakmice.

Dok su mnogi igrači zastali u šoku, Vušković je bez oklijevanja shvatio ozbiljnost situacije. Munjevito je dotrčao do Kristensena, kleknuo pokraj njega i započeo s pružanjem prve pomoći, reagirajući instinktivno, ali pravilno.

Koliko je Vuškovićeva intervencija bila važna, kasnije je objasnio klupski liječnik HSV-a Wolfgang Schillings. U izjavi za lokalne medije naglasio je da je mladi hrvatski branič reagirao upravo onako kako treba u situacijama kratkotrajnog gubitka svijesti.

„U ovom slučaju Luka je odmah reagirao i pobrinuo se za ozlijeđenog igrača. To je primjer ponašanja koji ima prednost nad svime ostalim“, istaknuo je Schillings.

Objasnio je kako u takvim trenucima postoji opasnost da jezik blokira dišne putove, zbog čega je brza i pravilna reakcija ključna. Vušković je, prema njegovim riječima, učinio upravo ono što se uči na osnovnoj medicinskoj edukaciji, omogućio igraču da ponovno normalno diše.

Iako je riječ o igraču suparničke momčadi, pohvale su stigle i iz tabora Eintrachta. Trener Frankfurta Dino Toppmöller nije skrivao oduševljenje Vuškovićevom reakcijom, istaknuvši koliko je važno u takvim trenucima imati prisebnost i hrabrost reagirati.

Bundesliga je taj potez dodatno valorizirala dodijelivši Vuškoviću službeno priznanje za fair-play, čime je njegova reakcija dobila i institucionalnu potvrdu.

