Igrao je protiv Hajduka u finalu Lige prvaka mladih: Danas ga želi pola Europe

Još prije nekoliko godina hrvatska sportska javnost upoznala ga je u finalu Liga prvaka mladih, kada je AZ Alkmaar uvjerljivo svladao Hajduk Split s 5:0. Danas je to tek fusnota u priči koja se razvija munjevitom brzinom, Kees Smit postao je jedno od najtraženijih mladih imena europskog nogometa.

Veznjak AZ-a u novoj godini ulazi kao igrač o kojem se govori u kontekstu najvećih klubova Starog kontinenta. Iako je pod ugovorom do 2028. godine, interes je toliko snažan da je jasno kako će pregovori prije ili kasnije postati neizbježni.

Smitov razvoj gotovo je školski primjer modernog klupskog rada. Sa samo 18 godina debitirao je za prvu momčad AZ Alkmaara, već s 19 osvojio je naslov europskog prvaka s nizozemskom U-19 reprezentacijom, a danas, s tek 20, etablirao se kao standardni prvotimac u Eredivisie.

Poseban pečat njegovoj afirmaciji dao je upravo spomenuti U-19 Euro, na kojem je proglašen MVP-em turnira, uz četiri pogotka u pet nastupa. Od tog trenutka interes velikih klubova prerastao je iz šapata u glasne najave.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U posljednjim mjesecima Smit se povezivao s nizom europskih teškaša od Real Madrida i Barcelone, preko Bayern Munchena i Chelseaja pa do Newcastlea. Nije riječ o prolaznom trendu, skauti i sportski direktori vide u njemu igrača spremnog za najvišu razinu.

Sam Smit zasad spušta loptu na zemlju. U ranijim istupima naglasio je kako mu je cilj odigrati kvalitetnu sezonu s AZ-om, a tek potom razmišljati o sljedećem koraku, svjestan da odluke u kojima se spominju deseci milijuna eura nikada nisu jednostavne.

Dodatno ulje na vatru dolio je izbornik nizozemske reprezentacije Ronald Koeman, koji je tijekom posljednjeg okupljanja povukao paralelu između Smita i Pedrija. Istaknuo je sličnosti u kretanju, igri s obje noge i viziji, naglasivši koliko je impresivno ono što Smit pokazuje u tako ranoj dobi.

Mladi veznjak na usporedbe reagira s dozom humora i sviješću da etikete dolaze i prolaze, ali priznaje kako takve riječi laskaju i dodatno motiviraju.

AZ Alkmaar poznat je kao klub koji razvija i prodaje igrače, no ovoga puta nema razloga za žurbu. Ugovor do 2028. daje im čvrstu pregovaračku poziciju, a prema pisanju relevantnih europskih medija, početna cijena kreće se oko 60 milijuna eura.

Iznos koji će mnoge natjerati na razmišljanje, ali i potvrditi koliko visoko tržište cijeni Smita. Njegove osobne želje mogle bi u konačnici presuditi, poznato je da redovito prati Barcelonu, ali ne skriva ni simpatije prema Real Madridu.

POGLEDAJTE VIDEO: Viceprvaci svijeta ponovno na okupu: Počinje put prema Euru