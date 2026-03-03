Cijenjeni astrolog kazao hoće li nas zadesiti treći svjetski rat: 'Jedan je aspekt sličan 1941.'

Covid pandemija, rat u Ukrajini, Hamasov napad na Izrael - sve je to točno najavio Abhigya Anand, 20-godišnji indijski astrolog, koji se zbog svojih točnih predviđanja važnih svjetskih događaja i međunarodno proslavio.

Astrologiju je počeo proučavati s 11 godina, a već s 13 godina osnovao je vlastiti institut za istraživanje Vedske astrologije.

Na društvenim mrežama prati ga već preko milijun ljudi, a nedavno je dao intervju u kojem nije samo prognozirao što nas sve čeka u ovoj godini već i u desetljećima koja dolaze.

Prije nego što nastavite čitati, napominjemo da astrološka predviđanja nisu znanstveno utemeljena, ali i da je vrlo zanimljivo ono što je mladi astrolog imao za reći o budućnosti Europe i SAD-a, ratu u Ukrajini i Kini.

Prekretnica u 2020.

Andan kaže da, astrološki gledano, postoje godine u kojima se dogodi neki pivotalni trenutak, monumentalna sila koja postaje okidač za ubrzani razvoj događaja koji dovode do potpune promjene i transformacije svijeta.

Po njemu je, radi specifični astroloških utjecaja, 2020. bila upravo takva godina.

Astrološki, najsličnije su joj 206. godina, kada je mongolski vojskovođa Džingis-kan poveo plemena u masovnu invaziju preko Azije prema Europi - što je donijelo velike promjene u razvoju svijeta, ali i u bržem širenju bolesti i genetskim promjenama; zatim 1603. kada je izumljeno tržište kapitala, čime je započeo ubrzani proces globalizacije i 1935. kada je Italija izvršila invaziju nekoliko afričkih zemalja i time pokrenula lančani niz događaja koji je doveo do Drugog svjetskog rata.

Andan objašnjava da su ove godine bile specifične po tome što se u njima dogodio prvi veliki pomak koji je u nadolazećim godinama eskalirao u masivni sukob. A novi sukobi slijede i u 2026:

"Venezuela je mali događaj. Bilo je jako malo žrtava. U 2026. vidjet ćemo nešto veće i neće biti samo jedan sukob. Bit će ekspanzija, kao što se mirno odmotavalo i od 1935.

Na indijskom poluotoku može doći do ozbiljnih problema u ožujku, mislim da to neće biti previše značajno, i u lipnju će doći do eskalacije. Nasilje će se jednostavno dogoditi, nema se što puno učiniti da se to spriječi. Globalno, to će se nastaviti", rekao je astrolog.

Rat u Ukrajini i Južnom kineskom moru

O ratu između Rusije i Ukrajine, koji ulazi u petu godinu, rekao je sljedeće: ""Nažalost, neće potpuno završiti. Može doći do primirja oko 2027. i 2028. ali neće biti potpuni mir - sukobi će se nastaviti na drugim frontama. Jako bi me iznenadilo da dođe do mira jer je to vrlo kompleksan problem."

Ne predviđa da će se u rat u Ukrajini uvući više zemalja, ali takav razvoj događaja prognozira u Južnom kineskom moru: "Tu vidim mogućnost da se nacije u regiji uključe, s uplitanjem vanjskih sila. Fokus se premješta s Europe na istok Azije jer se tamo premješta prosperitet, a s njim i sukob. To će biti konflikti, ali ne devastirajući."

Treći svjetski rat

Na pitanje, idemo li u smjeru trećeg svjetskog rata, astrolog kaže: "Definitivno idemo u tom smjeru. Govorio sam o tome 2021. Svijet ide u tom smjeru i to će se vjerojatno dogoditi. Naravno, sada već vidimo da imamo tri konfliktne zone u svijetu, logično je da će se proširiti, ali to se vidjelo i ranije.

U 2020. smo primijetili tu neobičnu astrološku kombinaciju, to se događa svakih nekoliko stoljeća. Očito, bit će masovnih promjena. Ali neće biti takvog uništenja populacije kako se ljudi boje. Da, neki ljudi će umrijeti, ali neće biti kao u Drugom svjetskom ratu."

Mladi astrolog također kaže da novi veliki rat neće biti koncentriran kao Drugi svjetski rat, već raspršen na više frontova: "Bit će brzo i ishodi će biti vrlo različiti za svaku uključenu stranu. Tehnološki napredak će se pomaknuti prema istočnoj Aziji, Indiji, čak i Africi. Oni će profitirati. Neće biti ništa slično tome da jedna sila okupi zemlje i ide u rat."

Govoreći o periodu kada se takav veliki rat može očekivati, spominje dva vremenska okvira: "Jedan počinje od 2029. do 2032. i drugi okvir je od 2035. i vrlo konkretno 2039. To znači da ćemo vidjeti dvije faze.

Prva faza će biti više fragmentirana, a druga više koncentrirana, ali ne kao Drugi svjetski rat. To će biti od 2039. do 2041. Tu imamo jedan astrološki aspekt jako sličan 1941. Nešto takvo, ne isto ali slično, vidjet ćemo 2040."

Istaknuo je da postoje razdoblja od 60 godina mira odnosno, sukoba i da je čovječanstvo '80-ih godina uspjelo spriječiti veliki sukob: "Što god je bilo, učinili su fantastičan posao. Ali to je bilo mirnije razdoblje, od 1975. Da, bilo je sukoba ali prevenirali smo Hladni rat.

Nažalost, sada planetarni utjecaji nisu tako blagonakloni, ali vjerujem da u ovom desetljeću imamo priliku spriječiti nuklearni rat jer smo još uvijek u tom mirnom 60-godišnjem periodu koji završava 2033. Zato kažem da će druga faza sukoba biti gora. Prva, do kraja ovog desetljeća bit će manje grozna."

Kraj prosperiteta za Zapad

Govoreći o moći SAD-a i Kine, Andan kaže da vidi globalnu promjenu moći i da je SAD bio produžetak zapadne velesile koja je 2020. završila svoj 400-godišnji ciklus prosperiteta. Sada, prosperitet se pomiče na istok svijeta, a kako Europa potpada pod dvije astrološke zone, zanimljivo je - ističe - da se to vidi već i na njezinom primjeru:

"Zemlje u kojima je ranije bilo grozno živjeti sada postaju poželjne za život, recimo Poljska u odnosu na Ujedinjeno Kraljevstvo. Do 2020. istočna Europa nije iskusila puno prosperiteta, Rusija nije bila u stanju iskusiti svoje zlatno doba, možda se jedna ili dvije godine mogu istaknuti dok za druge zapadne sile možete istaknuti cijela stoljeća. To dolazi kraju 2020. i vidimo pomicanje moći."

Rusiji će biti dobro

Na tragu toga, prognozira, Rusiji će od sada biti dobro: "Sankcije koje su zemlje nametnule Rusiji neće imati utjecaj kao prije. Neće se dogoditi smjena vlasti.

Rusko vodstvo će se promijeniti 2027., ove godine je također loš period za njihovog predsjednika, ali promjena neće voditi uništenju Rusije - Rusija će u sljedećih nekoliko godina ubrzano rasti. Nažalost, kroz rat.

Vidimo da je rat katalizator za prosperitet mnogih društava. Rat je nažalost strukturna sila. Vodi strukturi društva ako se njime ispravno rukovodi. Društva prije i nakon rata su bitno drugačija, uglavnom na bolje. To je dugoročna posljedica."

Udar na američki dolar

Za SAD astrolog kaže da je zemlja 'akumulirala svoju karmu' i da će je iskusiti 20 godina od sada. O tome vidi li Donalda Trumpa da završava svoj mandat, podsjetio je da je 2024. predvidio njegovu pobjedu:

"Ovoga puta, 2028. - već godinu ranije dolazi do jedinstvene planetarne kombinacije - koja pokazuje politički preokret u SAD-u, prvi put unazad nekoliko desetljeća. Jako bi me iznenadilo da se ne dogodi.

SAD će ostati značajna sila barem idućih 20 godina. Taj utjecaj već sada polako pada, ali tek od 2033. kreće brže. Tada će biti pogođen američki dolar. Oko 2050. do 2060. nastavit će se dualitet između Kine i Indije. Ali to će biti kratkotrajno, vezano uz rast BDP-a. Prava snaga velesile dolazi tek 120 godina od sada."

Promjena vodstva u Kini

Za Kinu kaže da će postati moćnija, dobiti priliku učvrstiti svoj rast i proširiti utjecaj. Ipak, neće biti glatko: "Novac će ići u Kinu, bit će unutarnjih sukoba. I SAD je, kada se uzdizao kao sila, iskusio građanski rat. Kina je u '50-ima iskusila prvu fazu toga, a drugu '60-ih. Treća je izvjesna, ali neće uništiti zemlju nego će je pogurnuti naprijed.

Slijedi ciklus Jupitera i Saturna - neki kineski astrolozi vrlo točno predviđaju da, kada takva astrološka kombinacija dođe, zemlja se suočava s velikom promjenom. Ali što god se dogodi, Kina će biti, ako ne prva, onda druga, na dug vremenski period."

Promjenu kineskog vodstva najavljuje 2029. i zatim 2040.: "To bi mogli biti problematični periodi za Kinu, 2040. posebno izgleda loše za političku stabilnost zemlje, ali zanimljivo je da će kineska ekonomija nastaviti funkcionirati unatoč tome. To je specifičnost Kine, da uspijeva odvojiti ekonomiju od politike - to su uspjeli nekoliko puta u povijesti i zato su opstali kao civilizacija, unatoč osvajanjima."

Za Indiju predviđa brzi rast i nadmetanje s Kinom za vodeći poziciju.

Pad cijene zlata

Zanimljivo je i što kaže o cijeni zlata čiji je rast najavio još 2017. godine: "To je bilo vrlo jasno, ciklusi su bili jasni, ali 2027. će se to malo promijeniti. Ljudi misle da cijena zlata uvijek raste, to je točno, ali u međuvremenu su bili periodi pada kao u SAD-u '70-ih.

Postoji mogućnost za nešto slično tome, pad od 20 do 25 posto oko 2033., 2034. do 2036. Mali pad i zatim ponovno rast. Ali od 2033. vidjet ćemo stvarnu nestabilnost valuta. Za zlato će to biti dugoročno dobro, ali inicijalno će biti nešto pogrešno s udjelima zlata koje zemlje drže."

Predvidio 'epski bijes' SAD-a?

Zanimljiv intervju mladi astrolog je dao i prije Trumpovog dolaska na vlast, a video je objavljen sredinom 2025.

U njemu, Andan je rekao da se sukob Izraela i Irana dugo spremao i da je astrološki gledamo na Bliskom istoku u pitanju ponavljanje obrasca iz 1993., 2001. i 2003. kada se događao određeni astrološki aspekt nakon kojeg je uvijek uslijedio rat na Bliskom istoku.

Komentirajući prvi američki udar i uništenja iranskih nuklearnih postrojenja, mladi astrolog je rekao da SAD prolazi kroz tešku 2025., ali da će događaji kulminirati u situaciju sličnu kao što je bila nakon 1993. i 2003.:

"Neprijatelji SAD-a suočit će se s punom snagom i bijesom te zemlje, to će definitivno utjecati na strašan način jer i Iran prolazi kroz astrološki loš period i ima vođe koji ne žele mir. Neće biti bolje u toj regiji dok se ne iskorijene kancerogeni elementi.

SAD tu još igra ulogu hegemona, ali to će ga oslabiti kao i nakon Zaljevskog rata. Očekujem da se u dvije-tri godine pomičemo prema okviru gdje konflikt postaje uobičajen i toleriran od svjetske zajednice. Približavamo se tom vremenu."

Astrolog je također isključio mogućnost da će Kina i Rusija pomoći Iranu, a već tada je rekao da ovo nije zadnja bitka SAD-a i Irana u iduće dvije godine te da ćemo nakon rujna 2025. 'vidjet nešto jedinstveno'. Tada je najavio sukob kojem svjedočimo sada:

"Najgore za Iran je u razdoblju od rujna 2023. do rujna 2026. Tu će biti puno problema, ne mislim da će Iran uspjeti obnoviti svoj nuklearni program, a ako uspije, riskirat će masivnu eskalaciju i promjenu režima kao i razoružanje. Ali i promjenu režima koja bi mogla dovesti do toga da je SAD uredu s upotrebom nuklearnog oružja.

Rekao bih da je astrološki prva opcija izglednija, potpuna zabrana razvoja nuklearnog programa. Ali to je užasan period, koji je od studenog 2025. do travnja 2026. još više devastirajući. Možemo očekivati još više problema."

O završetku rata između Irana i Izraela, rekao je da ima potencijal eskalirati u veliki sukob koji može potaknuti razvoj događaja koji će voditi još većem sukobu 2028.

Ključna uloge Egipta

Zanimljivo, spomenuo je da bi Egipat mogao igrati značajnu ulogu u daljnjem tijeku događaja: "Nešto se čini da nije uredu po pitanju političke stabilnosti. Ako Egipat krene gorjeti, to će biti novo žarište u regiji.

A to je jedan od većih arapskih ili barem neutralni saveznik SAD-a koji trenutno održava neobičan mir na Bliskom istoku. Ako nešto tamo pođe po zlu, to će biti terorizam bez presedana. Puno se događa u toj zemlji, pođu li stvari po zlu, bit će komplicirano, osobito oko kraja 2025. i rane 2026. Nešto bi moglo poći po zlu."

Velika vuklanska erupcija 2040.?

Za kraj ostavljamo vas s "Analiziram mogućnost masivne vulkanske erupcije, ali to je vjerojatno 2040. Ne pratim uobičajene erupcije nego one koje za posljedicu imaju glad. Moglo bi se dogoditi oko 2040. Mimo toga, bit će nekih prirodnih nepogoda uzrokovanih ljudskim ponašanjem."

