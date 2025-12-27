FREEMAIL
UŽAS U SUSJEDSTVU /

Pronašli tijelo u rijeci: Ruke su mu bile zavezane, po glavi i tijelu ozljede i modrice

Pronašli tijelo u rijeci: Ruke su mu bile zavezane, po glavi i tijelu ozljede i modrice
Foto: Shutterstock/ilustracija

Prema neslužbenim informacijama, radi se o muškarcu u tridesetim godinama čije su ruke bile vezane užetom

27.12.2025.
12:06
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
Beživotno tijelo muškarca pronađeno je u petak u koritu Šekularske rijeke u Beranama u Crnoj Gori, a prema neslužbenim informacijama portala Pobjeda, sumnja se na ubojstvo. 

Tijelo je uočio prolaznik u šumskom predjelu, nekih 18 kilometara dalje od Berana i 9,5 kilometara od granice s Kosovom, i odmah alarmirao policiju koja je izašla na teren. 

Prema neslužbenim informacijama, radi se o muškarcu u tridesetim godinama čije su ruke bile vezane užetom, a na tijelu je imao višestruke ozljede od tupih i oštrih predmeta te modrice i prijelome po glavi i tijelu, također neslužbeno navodi Standard. 

Službenici Odjela sigurnosti Berane u suradnji s Višim državnim tužiteljstvom u Bijelom polju poduzimaju mjere za utvrđivanje identiteta preminulog i svih okolnosti događaja, službeno se navodi. 

"U tijeku je očevid na licu mjesta, a beživotno tijelo će biti upućeno na obdukciju", stoji u priopćenju policije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pad Airtractora kod Senja: Pronašli tijelo pilota

Crna GoraTijeloPolicijaRijeka
