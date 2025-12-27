Pronašli tijelo u rijeci: Ruke su mu bile zavezane, po glavi i tijelu ozljede i modrice

Beživotno tijelo muškarca pronađeno je u petak u koritu Šekularske rijeke u Beranama u Crnoj Gori, a prema neslužbenim informacijama portala Pobjeda, sumnja se na ubojstvo.

Tijelo je uočio prolaznik u šumskom predjelu, nekih 18 kilometara dalje od Berana i 9,5 kilometara od granice s Kosovom, i odmah alarmirao policiju koja je izašla na teren.

Prema neslužbenim informacijama, radi se o muškarcu u tridesetim godinama čije su ruke bile vezane užetom, a na tijelu je imao višestruke ozljede od tupih i oštrih predmeta te modrice i prijelome po glavi i tijelu, također neslužbeno navodi Standard.

Službenici Odjela sigurnosti Berane u suradnji s Višim državnim tužiteljstvom u Bijelom polju poduzimaju mjere za utvrđivanje identiteta preminulog i svih okolnosti događaja, službeno se navodi.

"U tijeku je očevid na licu mjesta, a beživotno tijelo će biti upućeno na obdukciju", stoji u priopćenju policije.

