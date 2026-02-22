Svečano zatvorene Zimske olimpijske igre, evo tko je nosio hrvatsku zastavu

U nedjelju je u veronskoj Areni, rimskom amfiteatru starijem i od glasovitog rimskog Koloseja, održano svečano zatvaranje kojim su završene XXV. zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026. na kojima je sudjelovao 2.891 sportaš iz 92 zemlje svijeta, među kojima je bilo i 14 hrvatskih predstavnika.

Članovi nordijske reprezentacije, 21-godišnja Tena Hadžić i 24-godišnji Marko Skender, bili su hrvatski stjegonoše u svečanom mimohodu zastava zemalja sudionica.

Foto: EMMA WALLSKOG/Bildbyran Photo Agency/Profimedia

Svečano zatvaranje je održano pod naslovom "Ljepota u pokretu", kao posveta ljepoti Italije, Verone i svih područja na kojima su održana natjecanja na ZOI Milano-Cortina 2026., a koja su se protezala na prostoru od 22.000 četvornih kilometara. Bila je to i posveta operi i umjetnosti te ljepoti sportske izvedbe.

Norveška na vrhu

Tijekom Igara koje su službeno započele 6. veljače, iako su prva natjecanja u curlingu održana već dva dana prije, sportašice i sportaši su se natjecali u osam zimskih sportova i 16 sportskih disciplina, a podijeljeno je 116 kompleta medalja. Ponovno, četvrti put zaredom na zimskim olimpijskim igrama, Norveška je na vrhu popisa osvajača odličja s 18 zlatnih medalja, 12 srebrnih i 11 brončanih. Na drugom mjestu su bili predstavnici Sjedinjenih Američkih Država s 12 zlatnih, 12 srebrnih i devet brončanih odličja. Po 10 zlatnih medalja imaju reprezentacije Nizozemske i Italije, a sportaši iz zemlje domaćina su ukupno osvojili rekordnih 30 odličja.

Nažalost, među dobitnicima odličja ni na ovim ZOI nije bilo hrvatskih predstavnika. Posljednji hrvatski osvajač medalje na zimskim olimpijskim igrama bio je Ivica Kostelić, koji je 2014. u Sočiju po četvrti put došao do srebra, a treći put ga je osvojio u alpskoj kombinaciji.

Po uzoru na ljetne olimpijske igre i tradiciju ustanovljenu 2004. u Ateni, posljednja odličja dodijeljena su na svečanom zatvaranju u Veroni, a dobili su ih osvajačice i osvajači medalja u skijaškom maratonu na 50 kilometara klasičnom tehnikom.

U olimpijskoj premijeri ove discipline u ženskoj konkurenciji zlatnu medalju je na uvjerljiv način osvojila Šveđanka Ebba Andersson, srebro je pripalo Norvežanki Heidi Weng, a brončanim odličjem se okitila Švicarka Nadja Kaelin.

Najuspješniji sportaš ovih Igara i najbolji trkač na skijama svih vremena Johannes Hoesflot Klaebo dobio je svoju rekordnu, šestu zlatnu medalju osvojenu na ZOI Milano-Cortina 2026., a norveško slavlje su uveličali osvajač srebrnog odličja Martin Lowestroem Nyenget i dobitnik bronce Emil Iversen.

Odličja je dobitnicama i dobitnicima uručila predsjednica Međunarodnog olimpijskog odbora Kirsty Coventry.

Baklja u francuske ruke

Ona je potom, u protokolarnom dijelu svečanosti, preuzela olimpijsku zastavu od gradonačelnika Milana Giuseppea Sale i gradonačelnika Cortine d'Ampezzo Gianluce Lorenzija te ju uručila predsjedniku regije Provence-Alpes-Cote d’Azur Renaudu Muselieru i predsjedniku regije Auvergne-Rhone-Alpes Fabriceu Pannekouckeu, predstavnicima domaćina Zimskih olimpijskih igara 2030. koje će biti održane u Francuskoj.

"Potvrdili smo da će Milano-Cortina 2026. otvoriti novo poglavlje u novoj, zajedničkoj olimpijskoj povijesti. Obećali smo da ćemo sportašima i olimpijskom pokretu prirediti jedinstveno iskustvo na borilištima svjetske razine, uokvirenim krajobrazima iznimne ljepote, poštujući održivost s trajnim naslijeđem. Bravo Italijo, održala si svoje obećanje. Na svečanom otvaranju sam rekao da sam ponosan što sam Talijan. Večeras sam još ponosniji", rekao je tijekom svog govora Giovanni Malago, predsjednik Organizacijskog odbora Zimskim olimpijskih i paraolimpijskih igara Milano-Cortina 2026.

Predsjednica MOO-a Kristy Coventry se u svom završnom govoru prvo obratila sportašicama i sportašima

"Bili ste nevjerojatni – svaki od vas. Hrabri. Neustrašivi. Puni srca i strasti. Sve ste ostavili na snijegu i ledu. Dva nezaboravna tjedna, živeći svaki trenutak punim plućima. Dali ste sve – i podijelili ste to sa svima nama", rekla je Coventry, a potom se zahvalila svima koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi ZOI Milano-Cortina 2026.

"Hvala Vam što ste ove Igre učinili doista čarobnima."

Coventry je na kraju svog govora proglasila XXV. zimske olimpijske igre zatvorenima, a potom su ugašena i dva olimpijska plamena upaljena 6. veljače tijekom svečanog otvaranja u Milanu i Cortini d'Ampezzo.

Milano i Cortina d'Ampezzo će od 6. do 15. ožujka biti domaćini i Paraolimpijskih igara 2026. na kojima će se sportašice i sportaši natjecati u šest sportova: alpskom skijanju, skijaškom trčanju, biatlonu, snowboardu, hokeju na ledu i curlingu u kolicima.

POGLEDAJTE VIDEO: Počela nova sezona Superbke Svjetskog prvenstva, evo kako je izgledala prva utrka