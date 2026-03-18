Bizarna nesreća na obiteljskom roštilju - u dnevnoj sobi! Među ozlijeđenima četvero djece

Velika vatrogasna akcija spašavanja odvijala se u utorak navečer na trgu u njemačkom Hohnsteinu nakon što je obitelj roštiljala unutar vlastitog doma. Oko 21 sat aktivirao se alarm za ugljikov dioksid u obiteljskoj kući u blizini dvorca, što je izazvalo hitnu intervenciju vatrogasaca, piše Fenix Magazin.

Vatrogasci su, opremljeni maskama za disanje, ušli u kuću i zatekli nevjerojatan prizor - šest osoba roštiljalo je unutar zatvorenog prostora. Prema informacijama policije iz Dresdena, riječ je o obitelji koja je u dnevnoj sobi pripremala hranu koristeći roštilj na drveni ugljen. Nedugo zatim, članovi obitelji počeli su se žaliti na zdravstvene tegobe.

Zbog ove krajnje nepromišljene radnje, opasni plin ugljikov monoksid proširio se cijelim objektom. Otac (57), majka (49), njihova dva sina (11 i 13 godina) te dvije kćeri (11 i 21 godina) zadobili su ozljede te su sumnjom na trovanje plinovima prevezeni u bolnicu. Vatrogasci su odmah uklonili roštilj iz kuće i proveli temeljito provjetravanje prostorija. Policija je u međuvremenu pokrenula istragu zbog sumnje na kazneno djelo nehajnog nanošenja tjelesnih ozljeda protiv 57-godišnjeg oca, koji se smatra odgovornim za ovaj opasni incident.

