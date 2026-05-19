Navijači Arsenala preplavili ulice: Pogledajte što se događalo nakon što su Topnici osvojili titulu
Naslov prvaka Premier lige se vraća u sjeverni London
Arsenal je nakon 22 godine osvojio nasov prvaka Premier lige.
Topnici su titulu i matematički osigurali nakon što je drugoplasirani Manchester City odigrao neodlučeno (1:1) kod Bournemoutha u susretu predzadnjeg, 37. kola.
Remijem Cityja u Bournemouthu Arsenal je zadržao četiri boda prednosti na vrhu ljestvice, a kako je do kraja ostalo samo jedno kolo postao je nedostižan za svog najbližeg pratitelja. Arsenal ima 82 boda, dok je City ostao na 78.
Odmah nakon utakmice Cityja i Bournemoutha na ulicama oko stadiona Arsenala zavladala je 'ludnica'.
Navijači su izašli u velikom broju i slavili titulu na koju su čekali preko dva desetljeća.
Ovo je prvi naslov prvaka za Arsenal od 2004. godine u kojoj su osvojili titulu nakon sezone u kojoj nisu niti jednom poraženi.