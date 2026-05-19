LONDON JE CRVEN /

Navijači Arsenala preplavili ulice: Pogledajte što se događalo nakon što su Topnici osvojili titulu

Navijači Arsenala preplavili ulice: Pogledajte što se događalo nakon što su Topnici osvojili titulu
Foto: Jeff Moore, PA Images/Alamy/Profimedia

Naslov prvaka Premier lige se vraća u sjeverni London

19.5.2026.
23:35
M.G.
Jeff Moore, PA Images/Alamy/Profimedia
Arsenal je nakon 22 godine osvojio nasov prvaka Premier lige.

Topnici su titulu i matematički osigurali nakon što je drugoplasirani Manchester City odigrao neodlučeno (1:1) kod Bournemoutha u susretu predzadnjeg, 37. kola.

Remijem Cityja u Bournemouthu Arsenal je zadržao četiri boda prednosti na vrhu ljestvice, a kako je do kraja ostalo samo jedno kolo postao je nedostižan za svog najbližeg pratitelja. Arsenal ima 82 boda, dok je City ostao na 78.

Foto: Jeff Moore/PA Images/Profimedia

Odmah nakon utakmice Cityja i Bournemoutha na ulicama oko stadiona Arsenala zavladala je 'ludnica'.

Navijači su izašli u velikom broju i slavili titulu na koju su čekali preko dva desetljeća.

Ovo je prvi naslov prvaka za Arsenal od 2004. godine u kojoj su osvojili titulu nakon sezone u kojoj nisu niti jednom poraženi.

Foto: Brook Mitchell/AFP/Profimedia
Foto: Jeff Moore/PA Images/Profimedia
Foto: Jeff Moore/PA Images/Profimedia

