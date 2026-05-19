Ako je skupo, ne znači da je bolje: Jeftinije kreme štite bolje od sunca?

Dermatolozi kažu da SPF odnosno kreme sa zaštitnim faktorom treba nanositi svaki dan. Ali, pitanje je s čime se mažete: jer samo 20 posto krema doista štiti od sunca. MOOOLIM!?

Od 2784 proizvoda: samo 550 doista pomaže. Nevjerojatni su rezultati istraživanja neprofitne organizacije EWG koje je CNN objavio danas. Iako kupce privlače skuplje kreme koje tvrde da imaju spf 100 plus: autori istraživanja pišu da učinkovitije mogu biti jeftinije s faktorom 50. Upozoravaju i da kreme štite puno manje nego što deklaracije tvrde: i to konkretno 25 posto navedene UVA zaštite, i 59 posto navedene UVB zaštite. Od 550 proizvoda koji preporučuju: gotovo 500 je mineralnih krema, koje minimalno iritiraju kožu. Zato čitajte deklaracije, i ne zaboravite da je melanom jedan od najsmrtonosnijih vrsta raka.